Юні важкоатлети з Луцька стали чемпіонами області





Про це у facebook інформує



Змагання проходили в спортивному комплексі ОДЮСШ «Колос».



Вихованці відділення важкої атлетики Комунального закладу “Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради” Костюк Давид та Давидчук Вікторія стали першими в своїх вагових категоріях.



Костюк Давид у ваговій категорії 61 за сумою двоборства підняв 178 кг (ривок 83 кг + поштовх 95 кг) і оформив чемпіонство.



Давидчук Вікторії (вагова категорія 64 кг) для перемоги вистачило підняти 125 кг (ривок 55 кг+ поштовх 70 кг).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пройшов чемпіонаті області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 20-ти років.Про це у facebook інформує Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Змагання проходили в спортивному комплексі ОДЮСШ «Колос».Вихованці відділення важкої атлетики Комунального закладу “Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради”тастали першими в своїх вагових категоріях.Костюк Давид у ваговій категорії 61 за сумою двоборства підняв 178 кг (ривок 83 кг + поштовх 95 кг) і оформив чемпіонство.Давидчук Вікторії (вагова категорія 64 кг) для перемоги вистачило підняти 125 кг (ривок 55 кг+ поштовх 70 кг).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію