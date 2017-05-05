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Юні важкоатлети з Луцька стали чемпіонами області

Юні важкоатлети з Луцька стали чемпіонами області
У Луцьку пройшов чемпіонаті області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 20-ти років.

Про це у facebook інформує Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Змагання проходили в спортивному комплексі ОДЮСШ «Колос».

Вихованці відділення важкої атлетики Комунального закладу “Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради” Костюк Давид та Давидчук Вікторія стали першими в своїх вагових категоріях.

Костюк Давид у ваговій категорії 61 за сумою двоборства підняв 178 кг (ривок 83 кг + поштовх 95 кг) і оформив чемпіонство.
Юні важкоатлети з Луцька стали чемпіонами області

Давидчук Вікторії (вагова категорія 64 кг) для перемоги вистачило підняти 125 кг (ривок 55 кг+ поштовх 70 кг).

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Теги: чемпіонат, важка атлетика, Колос, Костюк Давид, Давидчук Вікторія
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