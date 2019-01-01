Четверо дітей волинського Героя виховує бабуся: волонтери закликають привітати сина бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти., який вже сьогодні, 10 березня відзначає 9-тий день народження, є сином захисника УкраїниОлександровича, котрий влітку 2014 року був мобілізований в зону АТО у складі 128-ї мукачівської гірсько-піхотної бригади і пройшов бойове хрещення з окупантами під Дебальцево та Ольховаткою Донецької області. Взимку 2015 року під час бойових операцій отримав кілька поранень та контузію і після лікування, ставши інструктором, навчав молодих бійців на полігоні, передаючи свій військовий досвід. Проте на жаль 25 травня 2015 року Андрій Олександрович у віці 32 роки раптово помер у своїй частині від гострої серцевої недостатності. Без батька залишилось четверо дітей, котрих опікуном є бабуся.Дмитрик – третя дитина у сім’ї. Він навчається у третьому класі. Серед улюблених шкільних предметів – математика, інформатика, фізкультура, читання та українська мова. Трохи гірше освоює природознавство.Найбільшим захопленням Дмитрика на даний час є футбол. Спільно зі старшим братом Максимом вони відвідують спортивний гурток з футболу. Дімі подобається ця гра і колись хотів би зустріти багатьох відомих українських футболістів особисто. А ще наш іменинник страшенно любить читати пригодницьку літературу, називаючи це своїм хобі.В майбутньому Дмитрик мріє стати поліцейським, бо йому дуже подобається ця професія. Але не таким поліцейським, які беруть хабарі, покривають корупціонерів та закривають очі на злочини, а справжнім борцем за справедливість і належним виконавцем своїх обов’язків та присяги перед народом України.Любить Дмитрик і фільми переглядати. Його улюблені персонажі – ніндзя. Особливо йому подобається ця роль у виконанні відомого кіноактора Джета Лі. Про воїнів-ніндзя хлопчик також читав багато книг.Дмитро дуже любить тварин та птахів, особливо папуг. А вдома родина має маленьку кішку Моніку, з якою залюбки бавляться усі діти, бо вона дуже швидка, потішна та має триколірне забарвлення.Завдяки волонтерам встиг Дмитрик побувати в Австрії та Словаччині. Звідки привіз безліч нових вражень відкриваючи для себе нові країни та друзів. А в Україні хлопець відпочивав у різних літніх таборах, куди був запрошений волонтерами. Та найбільше йому запам’яталася поїздка до Карпат, де він побачив безліч нового, раніше невідомого, та дуже цікавого, за що щиро вдячний благодійникам та організаторам.Найбільшими авторитетами у житті Дмитрика є бабуся та дідусь, старша сестричка Настуня, вчителі. Він тішиться, що має велику родину, бо ж із братиком Максимом завжди можна поганяти футбол, від старшої сестри – почути якусь пораду чи підказку, а з молодшою Анічкою побавитися з котиком, якого та просто обожнює. Хлопець цінує усю свою сім’ю, своїх друзів та однокласників, каже, що вони всі хороші. А про свої обов’язки вдома говорить з усмішкою, що найважливіше, це добре вчитися у школі, слухатися рідних та допомагати їм.Попри такий юний вік, Дмитрик щиро радіє, що народився саме в Україні, що саме цю Батьківщину йому подарувала доля, адже вона – «най-най-найкраща країна у всьому світі». Хлопець мріє, щоб Україна була мирною та дружньою, щоб усі люди у нас були добрими та милосердними один до одного.Бабуся, котра взяла на себе обов’язки по догляду за усіма чотирма дітьми полеглого Героя, від себе зазначає, що у матеріальному плані їй часто буває дуже скрутно. Тому не відмовиться від підтримки, як фінансової, так і у вигляді речей та предметів побуту діткам (Дмитрику потрібен одяг та взуття на весну, розміри вказані вище). Також юнак не відмовиться отримувати письмові привітання та листівки до Дня народження (адресу для листування можемо надати у приват).КРАВЧУК ДМИТРО – невдовзі 10 років (10.03.2009). Ківерцівський р-н. Ріст: 143; Розмір взуття: 37-38. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.