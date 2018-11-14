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Волинян попереджають про початок весняного сезону алергії

Волинян попереджають про початок весняного сезону алергії
Українців попередили про початок сезону алергії.

Вільха і ліщина продовжують своє цвітіння в Україні. З 7 по 14 березня саме їх пилок стане фактором полінозу в лісовій і лісостеповій зонах (Захід, Північ, Центр) України, - інформує Ukr.Media.

Основну скрипку тут буде грати вільха - концентрації її пилкових зерен будуть набувати помірних і високих значень

Після 10 березня в повітрі з'явиться пилок родичів тополі, осики. Зустрічаються і поодинокі пилкові зерна в'яза. Однак, обидва ці типи пилку низькоалергенні.

У невисоких концентраціях, особливо на Закарпатті, буде спостерігатися алергенний пилок рослин сімейства Кипарисові (туя, кипарис, ялівець). Однак, пилок Кипарисових в низьких концентраціях буде реєструватися у всіх містах України, адже туя, ялівець та тис широко використовуються для їх озеленення.

Найменший ризик виникнення симптомів алергії прогнозується для жителів Сум. Тут майже весь тиждень буде холодна і дощова погода.

Дощі знизять ризик виникнення полінозу в Києві, Черкасах, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому, Харкові, Дніпрі 9, 10 і 12 березня. У Хмельницькому, Вінниці, Чернівцях дощі 10-12, в Ужгороді - 8, 10, 11, 14, в Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові - 10-11, Рівному, Житомирі та Чернігові - 8,10, 12, Запоріжжі, Луганську, Донецьку, Маріуполі - 10, 12, 13.

Зі спор грибів, особливо в дощові дні - в атмосфері будуть ідентифікуватися низькоалергенні аскоспори. Кладоспоріум та алергенна альтернарія реєструватимуться в низьких концентраціях. У повітрі Південних, Східних міст (Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро) концентрація альтернарії і аскоспор можуть досягати помірних значень.

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Теги: алергія, сезон, Волинь
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