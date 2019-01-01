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10 березня – яке сьогодні свято: чому в цей день не можна працювати чоловікам

10 березня – яке сьогодні свято: чому в цей день не можна працювати чоловікам
10 березня 2019 року вшановується пам'ять священнослужителя Тарасія, який відомий як архієпископ Константинопольський. Він прославився своїми добрими справами, виступав як захисник слабких і знедолених, займався спорудженням численних притулків та лікарень.

Іменини сьогодні святкують: Тарас, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 10 березня

– Якщо у місяці роги круті, то чекайте морозів найближчим часом.

– Якщо на Тарасія випадає сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним.

– Чути каркання ворон – прикмета того, що літо буде непогожим, з великою кількістю дощів.

– Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна розраховувати на встановлення стабільно теплої погоди.

– Якщо капусту і помідори висадити, то це обіцяє хороший врожай.

Що можна робити 10 березня

1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.

2. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

3. Ставте цього дня гроші на кухонний стіл. За повір'ям, у ваше життя повинен прийти значний потік грошей.

Що не можна робити 10 березня

1. Цього дня не можна лягати спати у денний час.

2. Цього дня чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, адже потім усі плани можуть зруйнуватися.

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Теги: cвято
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