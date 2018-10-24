Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку
Сьогодні, 10:37
Луцький художник Віктор Чухрай опублікував серію фотознімків перших весняних птахів і присвятив їх загиблому журналісту Юрію Яцюку.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Уже вертаються співочії пташки, як писала Леся Українка...Доробок присвячую Юрію Яцюку, який якось трагічно відлетів від нас... Вже перші зяблики прилетіли будити Мавок над дідом Стиром, і решта наших маленьких пречудових друзів прилетіла ніби попрощатись з Юрком...Мені так видається...А зокрема - зяблик у шлюбному весняному вбранні з першою весняною пісенькою, чудовий чорний дрізд, парочка довгохвостих синичок вже мостить гніздечко, наймудріша хитрюща сойка і чудовий повзик, пара крижнів і такий забавний польовий горобчик... Лиш якийсь ніби чорний ангел промайнув на злеті у крилах грака..", - йдеться у дописі.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком
"Уже вертаються співочії пташки, як писала Леся Українка...Доробок присвячую Юрію Яцюку, який якось трагічно відлетів від нас... Вже перші зяблики прилетіли будити Мавок над дідом Стиром, і решта наших маленьких пречудових друзів прилетіла ніби попрощатись з Юрком...Мені так видається...А зокрема - зяблик у шлюбному весняному вбранні з першою весняною пісенькою, чудовий чорний дрізд, парочка довгохвостих синичок вже мостить гніздечко, наймудріша хитрюща сойка і чудовий повзик, пара крижнів і такий забавний польовий горобчик... Лиш якийсь ніби чорний ангел промайнув на злеті у крилах грака..", - йдеться у дописі.
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