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Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку

Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку
Луцький художник Віктор Чухрай опублікував серію фотознімків перших весняних птахів і присвятив їх загиблому журналісту Юрію Яцюку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Уже вертаються співочії пташки, як писала Леся Українка...Доробок присвячую Юрію Яцюку, який якось трагічно відлетів від нас... Вже перші зяблики прилетіли будити Мавок над дідом Стиром, і решта наших маленьких пречудових друзів прилетіла ніби попрощатись з Юрком...Мені так видається...А зокрема - зяблик у шлюбному весняному вбранні з першою весняною пісенькою, чудовий чорний дрізд, парочка довгохвостих синичок вже мостить гніздечко, наймудріша хитрюща сойка і чудовий повзик, пара крижнів і такий забавний польовий горобчик... Лиш якийсь ніби чорний ангел промайнув на злеті у крилах грака..", - йдеться у дописі.

Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку
Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку
Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку
Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку
Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку
Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку
Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку
Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку
Ніби птахи прилетіли попрощатись: луцький фотограф присвятив добірку світлин загиблому Юрію Яцюку

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Теги: Чухрай, фото, знімки, Яцюк
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