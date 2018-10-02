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Сьогодні тимчасово перекриють рух транспорту у центрі Луцька

Сьогодні тимчасово перекриють рух транспорту у центрі Луцька
У Луцьку сьогодні, 10 березня, тимчасово перекриють рух транспорту проспектом Волі.

Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пусповіт.

Так, тимчасове зупинення руху транспорту проспектом Волі відбудеться під час громадської ходи від Свято-Троїцького кафедрального собору до пам’ятника Т.Г.Шевченку 10 березня з 11:40 до 12:00.

Це відбудеться у рамках відзначення днів пам'яті Тараса Шевченка.

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Теги: рух, транспорт, Луцьк
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