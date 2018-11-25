У Луцьку біля Старого ринку рятували п'яного чоловіка





Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.



Зазначається, що чоловік лежав на землі та не реагував на жодні зауваження. Муніципали надали йому першу допомогу та викликали медиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали на вулиці Глушець, неподалік ринку "Центральний", допомогли чоловікові, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Зазначається, що чоловік лежав на землі та не реагував на жодні зауваження. Муніципали надали йому першу допомогу та викликали медиків.

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