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У Луцьку біля Старого ринку рятували п'яного чоловіка

У Луцьку біля Старого ринку рятували п'яного чоловіка
У Луцьку муніципали на вулиці Глушець, неподалік ринку "Центральний", допомогли чоловікові, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Зазначається, що чоловік лежав на землі та не реагував на жодні зауваження. Муніципали надали йому першу допомогу та викликали медиків.

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Теги: муніципали, ринок, п'яний, чоловік
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