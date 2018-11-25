У Луцьку біля Старого ринку рятували п'яного чоловіка
Сьогодні, 11:24
У Луцьку муніципали на вулиці Глушець, неподалік ринку "Центральний", допомогли чоловікові, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Зазначається, що чоловік лежав на землі та не реагував на жодні зауваження. Муніципали надали йому першу допомогу та викликали медиків.
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Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Зазначається, що чоловік лежав на землі та не реагував на жодні зауваження. Муніципали надали йому першу допомогу та викликали медиків.
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