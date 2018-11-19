В Ефіопії розбився літак з 150 пасажирами





Відповідні дані польоту літака демонструє сервіс Flightradar, - пише



На ньому видно, що літак виконував рейс зі столиці Ефіопії Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі. Він вилетів о 8:15 за місцевим часом однак зник з радарів всього за кілька хвилин.



Згодом цю інформацію підтвердили і в офісі прем’єр-міністра Ефіопії.



"Офіс прем'єр-міністра від імені уряду та народу Ефіопії хотів би висловити найглибші співчуття сім'ям тих, хто втратив своїх близьких на Boeing 737 від Ethiopian Airlines під час регулярного рейсу до Найробі, Кенія", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ефіопії всього за шість хвилин після зльоту розбився пасажирський Boeing компанії Ethiopian Airlines, на борту якого перебувало більше 150 осіб.Відповідні дані польоту літака демонструє сервіс Flightradar, - пише ТСН На ньому видно, що літак виконував рейс зі столиці Ефіопії Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі. Він вилетів о 8:15 за місцевим часом однак зник з радарів всього за кілька хвилин.Згодом цю інформацію підтвердили і в офісі прем’єр-міністра Ефіопії."Офіс прем'єр-міністра від імені уряду та народу Ефіопії хотів би висловити найглибші співчуття сім'ям тих, хто втратив своїх близьких на Boeing 737 від Ethiopian Airlines під час регулярного рейсу до Найробі, Кенія", - йдеться у повідомленні.

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