Де лучанам смачно і ситно пообідати у Великий піст*

Де лучанам смачно і ситно пообідати у Великий піст*
Сьогодні, 12:26
Мережа RingCafe запрошує лучан на смачне пісне меню, яке діятиме до кінця Великого посту.
Для гостей, які особливо уважно слідкують в цей період за своїм харчуванням пропонується кілька нових страв, що не входять в основне меню.
Серед них: смачний салат з авокадо, класичний суп мінестроне, овочеві спрінгроли і локшина фунчоза WOK.
Пісне меню діє в усіх закладах мережі RingCafé:
• RingCafé на 4 поверсі в РЦ «Промінь»;
• Ring DJ Café в CityPark, що на пр. Волі, 49А:
• RingCafé в с. Струмівка, на вул. Рівненській 74 (територія сервісного центру МРЕО).
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Для гостей, які особливо уважно слідкують в цей період за своїм харчуванням пропонується кілька нових страв, що не входять в основне меню.
Серед них: смачний салат з авокадо, класичний суп мінестроне, овочеві спрінгроли і локшина фунчоза WOK.
Пісне меню діє в усіх закладах мережі RingCafé:
• RingCafé на 4 поверсі в РЦ «Промінь»;
• Ring DJ Café в CityPark, що на пр. Волі, 49А:
• RingCafé в с. Струмівка, на вул. Рівненській 74 (територія сервісного центру МРЕО).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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