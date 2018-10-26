Де лучанам смачно і ситно пообідати у Великий піст*

Мережа RingCafe запрошує лучан на смачне пісне меню, яке діятиме до кінця Великого посту.Для гостей, які особливо уважно слідкують в цей період за своїм харчуванням пропонується кілька нових страв, що не входять в основне меню.Серед них: смачний салат з авокадо, класичний суп мінестроне, овочеві спрінгроли і локшина фунчоза WOK.Пісне меню діє в усіх закладах мережі RingCafé:• RingCafé на 4 поверсі в РЦ «Промінь»;• Ring DJ Café в CityPark, що на пр. Волі, 49А:• RingCafé в с. Струмівка, на вул. Рівненській 74 (територія сервісного центру МРЕО).