Аварія на Волині: позашляховик в'їхав у рейсовий автобус





Про це інформує



Ймовірно, що позашляховик виїжджав від автостанції та зіштовхнувся з автобусом марки ПАЗ, який рухався по головній дорозі.



На автобусі є вивіска, що він здійснює перевезення за маршрутом "Володимир-Волинський - Свійчів".



Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Володимира-Волинського у ДТП зіштовхнулися автобус та позашляховик.Про це інформує ВолиньUA Ймовірно, що позашляховик виїжджав від автостанції та зіштовхнувся з автобусом марки ПАЗ, який рухався по головній дорозі.На автобусі є вивіска, що він здійснює перевезення за маршрутом "Володимир-Волинський - Свійчів".Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

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