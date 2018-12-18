Аварія на Волині: позашляховик в'їхав у рейсовий автобус
Сьогодні, 12:43
У центрі Володимира-Волинського у ДТП зіштовхнулися автобус та позашляховик.
Про це інформує ВолиньUA.
Ймовірно, що позашляховик виїжджав від автостанції та зіштовхнувся з автобусом марки ПАЗ, який рухався по головній дорозі.
На автобусі є вивіска, що він здійснює перевезення за маршрутом "Володимир-Волинський - Свійчів".
Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
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Про це інформує ВолиньUA.
Ймовірно, що позашляховик виїжджав від автостанції та зіштовхнувся з автобусом марки ПАЗ, який рухався по головній дорозі.
На автобусі є вивіска, що він здійснює перевезення за маршрутом "Володимир-Волинський - Свійчів".
Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
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