У «Промені» відбудеться концерт гурту «Один в каное»*
Сьогодні, 20:02
Вже 2 квітня у «Промені» відбудеться концерт гурту «Один в каное». Артисти вдруге виступлять у розважальному центрі.
Гурт демонструє, як музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного музичного бачення, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників. Сила в простоті — такий мінімалістичний девіз втілений у всьому, що стосується цієї трійки — від інструментального діапазону до виконання композицій.
Нове музичне звучання, глибокі та ліричні тексти не залишають байдужими навіть найвибагливіших слухачів. Наразі гурт займає перші сходинки музичних хіт-парадів, їхні пісні часто обирають для виступів на талант шоу України.
Гурт вже встиг побувати з концертами в усіх великих містах України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Один в Каное є першим в історії України гуртом, який виступив в Кембриджському університеті у Британії.
Квитки за посиланням:http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/odin_v_kanoe
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Гурт демонструє, як музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного музичного бачення, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників. Сила в простоті — такий мінімалістичний девіз втілений у всьому, що стосується цієї трійки — від інструментального діапазону до виконання композицій.
Нове музичне звучання, глибокі та ліричні тексти не залишають байдужими навіть найвибагливіших слухачів. Наразі гурт займає перші сходинки музичних хіт-парадів, їхні пісні часто обирають для виступів на талант шоу України.
Гурт вже встиг побувати з концертами в усіх великих містах України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Один в Каное є першим в історії України гуртом, який виступив в Кембриджському університеті у Британії.
Квитки за посиланням:http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/odin_v_kanoe
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» відбудеться концерт гурту «Один в каное»*
Сьогодні, 20:02
На 11-річну дівчинку впало дерево, дитина загинула
Сьогодні, 19:40