У «Промені» відбудеться концерт гурту «Один в каное»*





Гурт демонструє, як музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного музичного бачення, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників. Сила в простоті — такий мінімалістичний девіз втілений у всьому, що стосується цієї трійки — від інструментального діапазону до виконання композицій.



Нове музичне звучання, глибокі та ліричні тексти не залишають байдужими навіть найвибагливіших слухачів. Наразі гурт займає перші сходинки музичних хіт-парадів, їхні пісні часто обирають для виступів на талант шоу України.



Гурт вже встиг побувати з концертами в усіх великих містах України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Один в Каное є першим в історії України гуртом, який виступив в Кембриджському університеті у Британії.



Квитки за посиланням:

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