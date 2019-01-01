Як у Луцьку прощалися із відомим журналістом Юрієм Яцюком. Спогади із натовпу. ФОТО

У Луцьку в неділю, 10 березня, о 10:30 розпочалася панахида за померлим волинським журналістомПопри шквальний вітер, до Свято-Троїцького храму прийшло багато людей. Всі вони моляться за упокій 57-річного Юрія. З оберемками квітів і сльозами на очах кожен з них згадує чоловіка лише теплими словами.Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українкитакож прийшов провести в останню путь Юрія Яцюка: «Від нього починалося все моє знайомство зі спортом, але я впевнений, що не тільки моє, але і в більшості волинян. Він дуже любив спортсменів, особливо дітей. Якщо говорити в загальному, то існує тільки три речі, які ніколи не повертаються: час, слово і можливість. Якраз він хотів використати все. Своє слово, можливості і час, який мав».Тепло відгукуються про Юрія і у натовпі небайдужих: «Душа компанії», «Завжди посміхався», «З ним можна було говорити на будь яку тему», «Хіба 57 то вік? Така людина мала ще жити і жити»…Похоронять Юрія Яцюка на кладовищі у селі Гаразжда.