На Волині за добу – 15 пожеж
Сьогодні, 15:30
На Волині впродовж минулої доби рятувальники ліквідували 15 пожеж в екосистемах.
Зокрема, 9 березня, рятувальники працювали в Іваничівському, Ківерцівському,Ковельському, Луцькому, Любомльському, Маневицькому та Ратнівському районах, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Тож рятувальники вкотре звертаються до громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та бути вкрай обережними при поводженні з вогнем під час перебування в лісах, поблизу торф'яників, не спалювати суху рослинність на присадибних ділянках.
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Зокрема, 9 березня, рятувальники працювали в Іваничівському, Ківерцівському,Ковельському, Луцькому, Любомльському, Маневицькому та Ратнівському районах, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Тож рятувальники вкотре звертаються до громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та бути вкрай обережними при поводженні з вогнем під час перебування в лісах, поблизу торф'яників, не спалювати суху рослинність на присадибних ділянках.
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