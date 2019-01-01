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На Волині за добу – 15 пожеж

На Волині за добу – 15 пожеж
На Волині впродовж минулої доби рятувальники ліквідували 15 пожеж в екосистемах.

Зокрема, 9 березня, рятувальники працювали в Іваничівському, Ківерцівському,Ковельському, Луцькому, Любомльському, Маневицькому та Ратнівському районах, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Тож рятувальники вкотре звертаються до громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та бути вкрай обережними при поводженні з вогнем під час перебування в лісах, поблизу торф'яників, не спалювати суху рослинність на присадибних ділянках.

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Теги: пожежі, Волинь
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