На Волині за добу – 15 пожеж





Зокрема, 9 березня, рятувальники працювали в Іваничівському, Ківерцівському,Ковельському, Луцькому, Любомльському, Маневицькому та Ратнівському районах, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Тож рятувальники вкотре звертаються до громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та бути вкрай обережними при поводженні з вогнем під час перебування в лісах, поблизу торф'яників, не спалювати суху рослинність на присадибних ділянках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині впродовж минулої доби рятувальники ліквідували 15 пожеж в екосистемах.Зокрема, 9 березня, рятувальники працювали в Іваничівському, Ківерцівському,Ковельському, Луцькому, Любомльському, Маневицькому та Ратнівському районах, - інформує ДСНС України у Волинській області.Тож рятувальники вкотре звертаються до громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та бути вкрай обережними при поводженні з вогнем під час перебування в лісах, поблизу торф'яників, не спалювати суху рослинність на присадибних ділянках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію