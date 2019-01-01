На Рівненщині педофіл серед білого дня напав на 11-річну дівчинку
Сьогодні, 13:57
У Здолбунові учора, 9 березня, раніше судимий за статеві злочини чоловік напав на 11-річну дівчинку та намагався вчинити з нею розпусні дії.
На крик дитини із квартири, у коридор вибігла мама дівчинки, а зловмисник утік.
Поліцейські завдяки камерам відеоспостереження встановили особу зловмисика. Ним виявився раніше судимий за статеві злочини відносно неповнолітніх 32-річний місцевий житель, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Його розшукали неподалік місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відомо, що у 2013 році обвинуваченого у трьох аналогічних злочинах засудили до п’яти років позбавлення волі. Тоді правоохоронці за результатами обшуку в його квартирі вилучили особистий комп’ютер, де виявили відео порнографічного змісту за участі дітей.
У 2016 році за зразкову поведінку та відповідно до «Закону Савченко» зловмисник вийшов на волю.
Сьогодні слідчі Здолбунівського відділення поліції повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.
Із дівчинкою нині працюють психологи та працівники ювенальної поліції.
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На крик дитини із квартири, у коридор вибігла мама дівчинки, а зловмисник утік.
Поліцейські завдяки камерам відеоспостереження встановили особу зловмисика. Ним виявився раніше судимий за статеві злочини відносно неповнолітніх 32-річний місцевий житель, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Його розшукали неподалік місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відомо, що у 2013 році обвинуваченого у трьох аналогічних злочинах засудили до п’яти років позбавлення волі. Тоді правоохоронці за результатами обшуку в його квартирі вилучили особистий комп’ютер, де виявили відео порнографічного змісту за участі дітей.
У 2016 році за зразкову поведінку та відповідно до «Закону Савченко» зловмисник вийшов на волю.
Сьогодні слідчі Здолбунівського відділення поліції повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.
Із дівчинкою нині працюють психологи та працівники ювенальної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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