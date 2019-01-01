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На Рівненщині педофіл серед білого дня напав на 11-річну дівчинку

На Рівненщині педофіл серед білого дня напав на 11-річну дівчинку
У Здолбунові учора, 9 березня, раніше судимий за статеві злочини чоловік напав на 11-річну дівчинку та намагався вчинити з нею розпусні дії.

На крик дитини із квартири, у коридор вибігла мама дівчинки, а зловмисник утік.

Поліцейські завдяки камерам відеоспостереження встановили особу зловмисика. Ним виявився раніше судимий за статеві злочини відносно неповнолітніх 32-річний місцевий житель, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Його розшукали неподалік місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомо, що у 2013 році обвинуваченого у трьох аналогічних злочинах засудили до п’яти років позбавлення волі. Тоді правоохоронці за результатами обшуку в його квартирі вилучили особистий комп’ютер, де виявили відео порнографічного змісту за участі дітей.

У 2016 році за зразкову поведінку та відповідно до «Закону Савченко» зловмисник вийшов на волю.

Сьогодні слідчі Здолбунівського відділення поліції повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Із дівчинкою нині працюють психологи та працівники ювенальної поліції.


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Теги: Рівненщина, педофіл
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