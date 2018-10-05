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Волинянина ошукали товариші по чарці

Волинянина ошукали товариші по чарці
Жителя Горохівського району намагалась ошукати "колеги" по чарці.

Так, чоловік розраховувався в сільському магазині банківською карткою, а коли відчув себе п'яним ,то віддав картку «на зберігання» товаришам і пішов додому спати, - пише газета Волинь-нова.

Компанія відразу ж скористалася можливістю випити, як мовиться, "на халяву", отож за горілку залишеною карткою розраховувалися ще двічі. Такі маніпуляції побачила продавчиня і зателефонувала дружині щедрого пиятики.

Відтак, конфлікт вдалося вирішити мирно.

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Теги: пятика, гроші, картка
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