Волинянина ошукали товариші по чарці
Сьогодні, 14:11
Жителя Горохівського району намагалась ошукати "колеги" по чарці.
Так, чоловік розраховувався в сільському магазині банківською карткою, а коли відчув себе п'яним ,то віддав картку «на зберігання» товаришам і пішов додому спати, - пише газета Волинь-нова.
Компанія відразу ж скористалася можливістю випити, як мовиться, "на халяву", отож за горілку залишеною карткою розраховувалися ще двічі. Такі маніпуляції побачила продавчиня і зателефонувала дружині щедрого пиятики.
Відтак, конфлікт вдалося вирішити мирно.
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Так, чоловік розраховувався в сільському магазині банківською карткою, а коли відчув себе п'яним ,то віддав картку «на зберігання» товаришам і пішов додому спати, - пише газета Волинь-нова.
Компанія відразу ж скористалася можливістю випити, як мовиться, "на халяву", отож за горілку залишеною карткою розраховувалися ще двічі. Такі маніпуляції побачила продавчиня і зателефонувала дружині щедрого пиятики.
Відтак, конфлікт вдалося вирішити мирно.
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