На Волині суди розглянули 11 справ про правопорушення, пов’язані з виборами

На Волині впродовж лютого-березня районні та міськрайонні суди розглянули 11 справ, пов'язаних із виборчим процесом.У Єдиному реєстрі судових рішень станом на 7 березня ОПОРА виявила 7 судових рішень.26 лютого 2019 р. Камінь-Каширський районний суд Волинської області розглядав справу про адміністративне правопорушення про притягнення до адміністративної відповідальності сільського голови Пнівненської сільської ради Камінь-Каширського району за ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.В результаті судового розгляду справи суд встановив, що сільський голова Пнівненської сільської ради Камінь-Каширського району порушив ч. 21 ст. 64 Закону України «Про вибори Президента України», прийнявши 17 грудня 2018 р. рішення № 39 «Про відведення на території ради місць та обладнання стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації», визначивши такими місцями філії освітніх навчальних закладів шкіл с. Волиця, с. Фаринки, с. Соснівка Камінь-Каширського району. Відтак, він вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-10 КУпАП.У рішенні також йдеться про те, що сільський голова свою вину у вчиненому адмінправопорушенні визнав повністю та пояснив, що дійсно 17 грудня 2018 року прийняв рішення № 39 «Про відведення на території ради місць та обладнання стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації», оскільки не знав, що школи належать до заборонених місць розміщення матеріалів передвиборчої агітації.Відтак, суд прийняв постанову, відповідно до якої визнав винним Пнівненського сільського голову у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.21 лютого 2019 р. Рожищенський районний суд Волинської області розглядав матеріали, які надійшли від Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області, про притягнення до адміністративної відповідальності місцевого підприємця за вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-13, та ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.У матеріалах судової справи йдеться про те, що підприємець 12 лютого 2019 р. близько 18:00 в м. Рожище по вул. 8-го Березня, 2, на території свого магазину «Дивосвіт» розповсюдив друкований матеріал передвиборчої агітації кандидата в президенти, який не містить відомості про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск. Свою вину у вищевказаних правопорушеннях підприємець визнав.Відтак, суд постановив визнати підприємця винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-13 та ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, наклавши адміністративне стягнення на підставі ч. 2 ст. 36 КУпАП у виді штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) грн.«Визнати винним, але обмежитись усним зауваженням», - рішення суду18 лютого 2019 р. Луцький міськрайонний суд Волинської області розглядав матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно пенсіонерки за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.У протоколі про адміністративне правопорушення йшлося, що 9 лютого 2019 р. близько 12:00 пенсіонерка, перебуваючи по вул. Конякіна, 14 у м. Луцьку у агітаційному наметі «Свобода», розповсюджувала під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, а саме: календарики із зображенням кандидата в президенти, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП. Під час судового засідання пенсіонерка свою вину визнала.Враховуючи всі обставини справи, суд постановив визнати пенсіонерку винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, але звільнити від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення і обмежитись усним зауваженням.19 лютого 2019 р. Володимир-Волинський міський суд Волинської області розглядав матеріали справ про адміністративні правопорушення, які надійшли від заступника начальника поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області про притягнення до адміністративної відповідальності особи за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.Суд встановив, що 11 лютого 2019 р. о 18:00 на рекламному щиті, що в м. Володимир-Волинський по вул. Луцькій, навпроти будинку № 105, громадянин здійснював розповсюдження, а саме вивішування друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.Крім того, цього ж дня о 18:45 той же громадянин на рекламному щиті, що в м. Володимир-Волинський по вул. Ковельській, поблизу будинку № 108, здійснював розповсюдження, а саме вивішування друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Своїми діями він скоїв правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.Дві справи про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина було об’єднано в одне провадження. Під час судового засідання особа свою вину визнала, що було підтверджено зібраними доказами.Згідно з ч. 2 ст. 36 КУпАП якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. При обранні виду та розміру адміністративного стягнення враховувався характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.Відтак, суд постановив визнати громадянина винним у вчиненні адміністративних правопорушень та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51(п'ятдесят одна) гривня.Нагадаємо, що раніше ОПОРА уже повідомляла про те, що в місті Рожище Волинської області суд визнав винною редакторку газети «Наш край» у порушенні вимог Закону України «Про вибори Президента України» через публікацію результатів соцопитування, пов’язаного із виборами, без зазначення замовника опитування та точного формулювання питань. Однак, від адміністративної відповідальності жінку звільнили. Про це йдеться у постанові Рожищенського районного суду від 7 лютого 2019 року.Разом з тим, уже повідомлялося, що 16 лютого спостерігачам Громадянської мережі ОПОРА стало відомо про рішення Шацького районного суду щодо притягнення до відповідальності прихильника одного з кандидатів. Так, суд притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка, який поширював агітаційні листівки на користь кандидата у президенти Андрія Садового («Об'єднання «Самопоміч») – порушника оштрафували на 85 грн. Про це йдеться у постанові Шацького районного суду від 12 лютого. Варто зауважити, що станом на 6 березня ЦВК уже скасувала реєстрацію кандидата Андрія Садового.