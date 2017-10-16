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Помер колишній багаторічний очільник Любешівської селищної ради

Помер колишній багаторічний очільник Любешівської селищної ради
9 березня внаслідок важкої хвороби помер Петро Хомич, колишній багатолітній голова Любешівської селищної ради.

Він очолював селищну раду упродовж 1993-2015 років, - пише Район.Любешів.

Народився майбутній багатолітній очільник місцевої громади 1950 року в селі Рудка Любешівського району. Після середньої школи закінчив Володимир-Волинський технікум механізації, згодом – Львівський сільськогосподарський інститут. Працював у Любешівському ПТУ викладачем, директором районної кіномережі.

Першого квітня 1993 року його вперше обрали Любешівським селищним головою – відтоді ще п’ять разів перемагав своїх конкурентів на цю посаду.

Похоронили Петра Трохимовича Хомича сьогодні на селищному кладовищі.

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Теги: смерть, Любешів, Петро Хомич
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