Помер колишній багаторічний очільник Любешівської селищної ради
Сьогодні, 14:45
9 березня внаслідок важкої хвороби помер Петро Хомич, колишній багатолітній голова Любешівської селищної ради.
Він очолював селищну раду упродовж 1993-2015 років, - пише Район.Любешів.
Народився майбутній багатолітній очільник місцевої громади 1950 року в селі Рудка Любешівського району. Після середньої школи закінчив Володимир-Волинський технікум механізації, згодом – Львівський сільськогосподарський інститут. Працював у Любешівському ПТУ викладачем, директором районної кіномережі.
Першого квітня 1993 року його вперше обрали Любешівським селищним головою – відтоді ще п’ять разів перемагав своїх конкурентів на цю посаду.
Похоронили Петра Трохимовича Хомича сьогодні на селищному кладовищі.
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Він очолював селищну раду упродовж 1993-2015 років, - пише Район.Любешів.
Народився майбутній багатолітній очільник місцевої громади 1950 року в селі Рудка Любешівського району. Після середньої школи закінчив Володимир-Волинський технікум механізації, згодом – Львівський сільськогосподарський інститут. Працював у Любешівському ПТУ викладачем, директором районної кіномережі.
Першого квітня 1993 року його вперше обрали Любешівським селищним головою – відтоді ще п’ять разів перемагав своїх конкурентів на цю посаду.
Похоронили Петра Трохимовича Хомича сьогодні на селищному кладовищі.
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