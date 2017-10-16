Помер колишній багаторічний очільник Любешівської селищної ради

Петро Хомич, колишній багатолітній голова Любешівської селищної ради.



Він очолював селищну раду упродовж 1993-2015 років, - пише



Народився майбутній багатолітній очільник місцевої громади 1950 року в селі Рудка Любешівського району. Після середньої школи закінчив Володимир-Волинський технікум механізації, згодом – Львівський сільськогосподарський інститут. Працював у Любешівському ПТУ викладачем, директором районної кіномережі.



Першого квітня 1993 року його вперше обрали Любешівським селищним головою – відтоді ще п’ять разів перемагав своїх конкурентів на цю посаду.



Похоронили Петра Трохимовича Хомича сьогодні на селищному кладовищі.

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