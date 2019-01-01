На 11-річну дівчинку впало дерево, дитина загинула
Сьогодні, 19:40
У Вінниці в неділю, 10 березня, в результаті падіння дерева загинула 11-річна дівчинка.
Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.
Зазначається, що трагедія сталася по вулиці Ватутіна, недалеко від Східного автовокзалу.
"В результаті падіння дерева дитина отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.
За фактом загибелі дівчинки слідство Лівобережного відділення поліції в Вінниці відкрило кримінальне провадження. Всі обставини і причини трагедії будуть з'ясовані.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти провели першочергові слідчі дії.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.
Зазначається, що трагедія сталася по вулиці Ватутіна, недалеко від Східного автовокзалу.
"В результаті падіння дерева дитина отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.
За фактом загибелі дівчинки слідство Лівобережного відділення поліції в Вінниці відкрило кримінальне провадження. Всі обставини і причини трагедії будуть з'ясовані.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти провели першочергові слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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