На 11-річну дівчинку впало дерево, дитина загинула





Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.



Зазначається, що трагедія сталася по вулиці Ватутіна, недалеко від Східного автовокзалу.



"В результаті падіння дерева дитина отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.



За фактом загибелі дівчинки слідство Лівобережного відділення поліції в Вінниці відкрило кримінальне провадження. Всі обставини і причини трагедії будуть з'ясовані.



На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти провели першочергові слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінниці в неділю, 10 березня, в результаті падіння дерева загинула 11-річна дівчинка.Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.Зазначається, що трагедія сталася по вулиці Ватутіна, недалеко від Східного автовокзалу."В результаті падіння дерева дитина отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.За фактом загибелі дівчинки слідство Лівобережного відділення поліції в Вінниці відкрило кримінальне провадження. Всі обставини і причини трагедії будуть з'ясовані.На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти провели першочергові слідчі дії.

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