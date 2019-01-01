вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На 11-річну дівчинку впало дерево, дитина загинула

На 11-річну дівчинку впало дерево, дитина загинула
У Вінниці в неділю, 10 березня, в результаті падіння дерева загинула 11-річна дівчинка.

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

Зазначається, що трагедія сталася по вулиці Ватутіна, недалеко від Східного автовокзалу.

"В результаті падіння дерева дитина отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

За фактом загибелі дівчинки слідство Лівобережного відділення поліції в Вінниці відкрило кримінальне провадження. Всі обставини і причини трагедії будуть з'ясовані.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти провели першочергові слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, дерево, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, скільки грошей зібрали на благодійному діджей-параді у Луцьку
Сьогодні, 20:40
У «Промені» відбудеться концерт гурту «Один в каное»*
Сьогодні, 20:02
На 11-річну дівчинку впало дерево, дитина загинула
Сьогодні, 19:40
На Волині суди розглянули 11 справ про правопорушення, пов’язані з виборами
Сьогодні, 19:02
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Сьогодні, 18:37
Схожі новини
Біля річки знайшли покусаний труп немовляти Біля річки знайшли покусаний труп немовляти
07 березень, 13:20
Розповіли про стан дівчинки, яка постраждала в аварії у Дачному. ВІДЕО Розповіли про стан дівчинки, яка постраждала в аварії у Дачному. ВІДЕО
05 березень, 22:11
На Харківщині батько до смерті «виховав» 7-річного хлопчика На Харківщині батько до смерті «виховав» 7-річного хлопчика
02 березень, 14:30
На Харківщині 17-річну дівчину знайшли повішеною на високовольтній вишці На Харківщині 17-річну дівчину знайшли повішеною на високовольтній вишці
28 лютий, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку двоє чоловіків смажили шашлик просто під вікнами багатоповерхівки. ФОТО
09 березень, 23:36
 1
Стало відомо, скільки грошей зібрали на благодійному діджей-параді у Луцьку
Сьогодні, 20:40
 0
У «Промені» відбудеться концерт гурту «Один в каное»*
Сьогодні, 20:02
 0
На 11-річну дівчинку впало дерево, дитина загинула
Сьогодні, 19:40
 0
На Волині суди розглянули 11 справ про правопорушення, пов’язані з виборами
Сьогодні, 19:02
 0
Медіа
відео
1/8