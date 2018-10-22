Шоу на честь загиблої Марини Поплавської спричинило скандал

Марини Поплавської звинуватила продюсерів гумористичного шоу у піарі та незрозумілих махінаціях.



На своїй сторінці у Facebook Людмила Поплавська написала, що продюсери та піар-менеджери "Дизель Шоу" регулярно організовують траурні заходи та збори коштів без відома сім'ї загиблої актриси, - пише



"Наша сім'я була проти, щоб під час трауру (пройшло трохи більше 4 місяців від моменту трагічної загибелі моєї сестри)проводились будь-які гучні заходи в ім'я Марини, а особливо до дня народження. Ніяких коштів, тим більше з концерту до дня народження Маріанни Францівни, родина не потребує! Це все відбувається без нашого відома, без нашої згоди. У мене виникають питання: "Яким чином, без узгодження зі мною, без переліку відповідних документів, у решті-решт без мого підпису були відкриті спеціальні рахунки на неповнолітніх племінниць?" — гнівається Людмила.



За словами сестри Марини Поплавської, вона попереджала продюсера шоу, якщо ситуація не зміниться, то буде відповідна заява.



"Вплутувати дітей я категорично забороняю! Дівчатка і так отримали важку психологічну травму. Загинула не просто рідна тітка, а ще й хрещена мама моєї старшої доньки", — заявляє Поплавська.



При цьому, за її словами, одразу після трагічного ДТП ніхто з керівників шоу навіть не повідомив родичів актриси про її загибель. Рідні дізнались про жахливу інформацію зі ЗМІ. Після же поховання Марини Поплавської, її сестра не мала жодних контактів з керівництвом "Дизелів", але буквально через три тижні після трагедії Людмилі поступила пропозиція взяти участь у зйомках фільму "Королева гумору".



"Перебуваючи у важкому психологічному і фізичному стані, я відмовилась. Знімати фільми не витримавши паузи, у такий складний для родини час неприпустимо. Цей телевізійний "продукт" немає нічого спільного з людиною, творчі здобутки якої є наймасштабнішими на просторах СНД, Європи. Її заслуги та особлива скромність — наша гордість... Викладати будь-яку інформацію стосовно сім'ї Маріанни продюсери не мають ніякого морального права! Честь, гідність, порядність і ділову репутацію ще ніхто не відміняв", — підкреслила Людмила.



Нагадаємо, що в суботу, 20 жовтня, учасники "Дизель Шоу" потрапили у ДТП дорогою зі Львова, де гостювали з концертом. Автобус коміків виїхав у нічний рейс до Києва лише з одним водієм, через що поліція не виключає версію, що він заснув за кермом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідна сестра загиблої у результаті кривавого ДТП актриси "Дизель Шоу"звинуватила продюсерів гумористичного шоу у піарі та незрозумілих махінаціях.На своїй сторінці у Facebookнаписала, що продюсери та піар-менеджери "Дизель Шоу" регулярно організовують траурні заходи та збори коштів без відома сім'ї загиблої актриси, - пише Обозреватель "Наша сім'я була проти, щоб під час трауру (пройшло трохи більше 4 місяців від моменту трагічної загибелі моєї сестри)проводились будь-які гучні заходи в ім'я Марини, а особливо до дня народження. Ніяких коштів, тим більше з концерту до дня народження Маріанни Францівни, родина не потребує! Це все відбувається без нашого відома, без нашої згоди. У мене виникають питання: "Яким чином, без узгодження зі мною, без переліку відповідних документів, у решті-решт без мого підпису були відкриті спеціальні рахунки на неповнолітніх племінниць?" — гнівається Людмила.За словами сестри Марини Поплавської, вона попереджала продюсера шоу, якщо ситуація не зміниться, то буде відповідна заява."Вплутувати дітей я категорично забороняю! Дівчатка і так отримали важку психологічну травму. Загинула не просто рідна тітка, а ще й хрещена мама моєї старшої доньки", — заявляє Поплавська.При цьому, за її словами, одразу після трагічного ДТП ніхто з керівників шоу навіть не повідомив родичів актриси про її загибель. Рідні дізнались про жахливу інформацію зі ЗМІ. Після же поховання Марини Поплавської, її сестра не мала жодних контактів з керівництвом "Дизелів", але буквально через три тижні після трагедії Людмилі поступила пропозиція взяти участь у зйомках фільму "Королева гумору"."Перебуваючи у важкому психологічному і фізичному стані, я відмовилась. Знімати фільми не витримавши паузи, у такий складний для родини час неприпустимо. Цей телевізійний "продукт" немає нічого спільного з людиною, творчі здобутки якої є наймасштабнішими на просторах СНД, Європи. Її заслуги та особлива скромність — наша гордість... Викладати будь-яку інформацію стосовно сім'ї Маріанни продюсери не мають ніякого морального права! Честь, гідність, порядність і ділову репутацію ще ніхто не відміняв", — підкреслила Людмила.Нагадаємо, що в суботу, 20 жовтня, учасники "Дизель Шоу" потрапили у ДТП дорогою зі Львова, де гостювали з концертом. Автобус коміків виїхав у нічний рейс до Києва лише з одним водієм, через що поліція не виключає версію, що він заснув за кермом.

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