Маленький волинянин, якому благодійники збирали кошти, поїхав у Китай на реабілітацію

Михайлик Романчук таки полетів з татом у китайську клініку, де зможе пройти повний курс реабілітації.



Про це журналістам Ольга Романчук.



Нагадаємо, що місяць тому хворому на ДЦП Михайлику Романчуку не вистачало 60 тисяч гривень на те, щоб зібрати повну суму на квитки та реабілітацію у китайській клініці.



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«Завдяки спільним зусиллям небайдужих людей, благодійного фонду «Киян» (Charitable Foundation «Kyian») родичам, друзям, знайомим і зовсім незнайомим, але чуйним людям вдалося зібрати потрібну суму для того, аби відправити Михайлика разом із татом Василем у Китай. Низько вклоняюся вам за ваші молитви і за кожну гривню які ви дали на лікування Михайлика. Найбільша мрія Михайлика – побігати разом зі своїми двоюрідними сестричками, піти в ліс із бабусею по грибочки», – розповідає бабуся Ольга Миколаївна.



Зараз тато та хлопчик вже три тижні перебувають у другій районній лікарні міста Юньчень (Шаньсі), де Михайлика обстежили заново на сучасній медичній апаратурі та розробили спеціальну індивідуальну програму реабілітації. Вісім годин на день з ним займаються четверо професіоналів-реабілітологів, роблять ін'єкції у хребет та займаються голкотерапією. У планах китайських лікарів зробити операцію з імплантації калогенових ниток.



І вже результат від занять є, адже Михайлик уже може декілька хвилин стояти самостійно. Проте лікарі кажуть, що лікування триватиме до 15 травня, і якщо будуть ще більші зрушення, то треба пройти мінімум ще один курс лікування, який також триватиме три місяці.



Фото - зі сторінки Василя Романчука у соцмережах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки допомозі небайдужим хворий на ДЦП мешканець Шацькатаки полетів з татом у китайську клініку, де зможе пройти повний курс реабілітації.Про це журналістам Район.Шацьк розповіла бабуся хлопчикаНагадаємо, що місяць тому хворому на ДЦП Михайлику Романчуку не вистачало 60 тисяч гривень на те, щоб зібрати повну суму на квитки та реабілітацію у китайській клініці.«Завдяки спільним зусиллям небайдужих людей, благодійного фонду «Киян» (Charitable Foundation «Kyian») родичам, друзям, знайомим і зовсім незнайомим, але чуйним людям вдалося зібрати потрібну суму для того, аби відправити Михайлика разом із татом Василем у Китай. Низько вклоняюся вам за ваші молитви і за кожну гривню які ви дали на лікування Михайлика. Найбільша мрія Михайлика – побігати разом зі своїми двоюрідними сестричками, піти в ліс із бабусею по грибочки», – розповідає бабуся Ольга Миколаївна.Зараз тато та хлопчик вже три тижні перебувають у другій районній лікарні міста Юньчень (Шаньсі), де Михайлика обстежили заново на сучасній медичній апаратурі та розробили спеціальну індивідуальну програму реабілітації. Вісім годин на день з ним займаються четверо професіоналів-реабілітологів, роблять ін'єкції у хребет та займаються голкотерапією. У планах китайських лікарів зробити операцію з імплантації калогенових ниток.І вже результат від занять є, адже Михайлик уже може декілька хвилин стояти самостійно. Проте лікарі кажуть, що лікування триватиме до 15 травня, і якщо будуть ще більші зрушення, то треба пройти мінімум ще один курс лікування, який також триватиме три місяці.Фото - зі сторінки Василя Романчука у соцмережах.

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