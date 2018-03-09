Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Сьогодні, 10 березня, минає 158 років від дня смерті видатного українського поета, художника, філософа, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка.
Традиційно, у цей день в Україні віддають данину пам'яті Великого Кобзаря, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
До пам’ятника Тарасові Шевченку, що на проспекті Волі у Луцьку, сьогодні прийшли секретар міської ради Григорій Пустовіт, голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко, представники творчої інтелігенції, учнівської та студентської молоді, громадсько-політичних організацій, лучани.
Священнослужителі Свято-Троїцького кафедрального собору відправили панахиду з нагоди 158-ї річниці від дня смерті видатного поета.
Учасники зібрання поклали квіти до підніжжя пам’ятника Великому Кобзарю.
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Традиційно, у цей день в Україні віддають данину пам'яті Великого Кобзаря, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
До пам’ятника Тарасові Шевченку, що на проспекті Волі у Луцьку, сьогодні прийшли секретар міської ради Григорій Пустовіт, голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко, представники творчої інтелігенції, учнівської та студентської молоді, громадсько-політичних організацій, лучани.
Священнослужителі Свято-Троїцького кафедрального собору відправили панахиду з нагоди 158-ї річниці від дня смерті видатного поета.
Учасники зібрання поклали квіти до підніжжя пам’ятника Великому Кобзарю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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