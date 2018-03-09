вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО

Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Сьогодні, 10 березня, минає 158 років від дня смерті видатного українського поета, художника, філософа, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка.

Традиційно, у цей день в Україні віддають данину пам'яті Великого Кобзаря, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

До пам’ятника Тарасові Шевченку, що на проспекті Волі у Луцьку, сьогодні прийшли секретар міської ради Григорій Пустовіт, голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко, представники творчої інтелігенції, учнівської та студентської молоді, громадсько-політичних організацій, лучани.

Священнослужителі Свято-Троїцького кафедрального собору відправили панахиду з нагоди 158-ї річниці від дня смерті видатного поета.

Учасники зібрання поклали квіти до підніжжя пам’ятника Великому Кобзарю.
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вшанування, Тарас Шевченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Брат загиблого на Майдані волинянина відслужив першу літургію у храмі, який зрікся Московського патріарху
Сьогодні, 17:43
Синоптики розповіли про погоду на 11 березня
Сьогодні, 17:15
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Маленький волинянин, якому благодійники збирали кошти, поїхав у Китай на реабілітацію
Сьогодні, 16:16
Шоу на честь загиблої Марини Поплавської спричинило скандал
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
09 березень, 21:24
Лучани вшанують пам’ять Тараса Шевченка: план заходів Лучани вшанують пам’ять Тараса Шевченка: план заходів
09 березень, 2018, 09:33
У Луцьку вшанують пам’ять Великого Кобзаря У Луцьку вшанують пам’ять Великого Кобзаря
04 березень, 2016, 20:44
У місті на Волині вшанують пам'ять Тараса Шевченка У місті на Волині вшанують пам'ять Тараса Шевченка
09 березень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку двоє чоловіків смажили шашлик просто під вікнами багатоповерхівки. ФОТО
09 березень, 23:36
 1
Брат загиблого на Майдані волинянина відслужив першу літургію у храмі, який зрікся Московського патріарху
Сьогодні, 17:43
 0
Синоптики розповіли про погоду на 11 березня
Сьогодні, 17:15
 0
Квіти біля пам’ятника і хвилина мовчання: лучани вшанували Тараса Шевченка. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
Маленький волинянин, якому благодійники збирали кошти, поїхав у Китай на реабілітацію
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8