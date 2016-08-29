Стало відомо, скільки грошей зібрали на благодійному діджей-параді у Луцьку
Сьогодні, 20:40
У Луцьку вчора, 9 березня, відбувся благодійний dj-парад "БлаGо-Fest" під час якого вдалося зібрати майже 12 тисяч гривень.
Про це повідомляють у департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцькради у facebook.
Цього року організатори зібрали 11 801 гривень для громадської організації "Зірка Надії" (ГО «Центр реабілітації інвалідів дитинства «Зірка надії»).
"Це ще один крок до їхньої мрії про власну якісну школу гончарства для своїх вихованців!", - йдеться у повідомлені.
Музику та свято протягом дня дарували діджеї: Алєжик Бакун, Egor Panazz, Roman Doroshenko, Павел Спайдама, Руслан Бандура, Олег мельник, Max Subside та МС Dmitriy Kolcov. А також гості із Рівного: діджей StaSja Анастасия Ленчинская та наймолодша діджейка України DJ CRYSTAL GIRL.
Нагадаємо, за результами минулорічного заходу вдалось зібрати 13,2 тисячі гривень, що були передані ГО «Даун-Синдром».
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Про це повідомляють у департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцькради у facebook.
Цього року організатори зібрали 11 801 гривень для громадської організації "Зірка Надії" (ГО «Центр реабілітації інвалідів дитинства «Зірка надії»).
"Це ще один крок до їхньої мрії про власну якісну школу гончарства для своїх вихованців!", - йдеться у повідомлені.
Музику та свято протягом дня дарували діджеї: Алєжик Бакун, Egor Panazz, Roman Doroshenko, Павел Спайдама, Руслан Бандура, Олег мельник, Max Subside та МС Dmitriy Kolcov. А також гості із Рівного: діджей StaSja Анастасия Ленчинская та наймолодша діджейка України DJ CRYSTAL GIRL.
Нагадаємо, за результами минулорічного заходу вдалось зібрати 13,2 тисячі гривень, що були передані ГО «Даун-Синдром».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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