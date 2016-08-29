Стало відомо, скільки грошей зібрали на благодійному діджей-параді у Луцьку

У Луцьку вчора, 9 березня, відбувся благодійний dj-парад "БлаGо-Fest" під час якого вдалося зібрати майже 12 тисяч гривень.Про це повідомляють у департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцькради у facebook.Цього року організатори зібрали 11 801 гривень для громадської організації "Зірка Надії" (ГО «Центр реабілітації інвалідів дитинства «Зірка надії»)."Це ще один крок до їхньої мрії про власну якісну школу гончарства для своїх вихованців!", - йдеться у повідомлені.Музику та свято протягом дня дарували діджеї:. А також гості із Рівного: діджейта наймолодша діджейка УкраїниНагадаємо, за результами минулорічного заходу вдалось зібрати 13,2 тисячі гривень, що були передані ГО «Даун-Синдром».