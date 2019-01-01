Синоптики розповіли про погоду на 11 березня





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"Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі у західних областях помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів", - повідомили синоптики.



Також очікується вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті 29-34 м/с.



"Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла; вдень у західних та північних областях 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі температура може опуститись до 1° морозу, а вдень піднятись до 18° тепла.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі у західних областях помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів", - повідомили синоптики.Також очікується вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті 29-34 м/с."Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла; вдень у західних та північних областях 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

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