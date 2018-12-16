Брат загиблого на Майдані волинянина відслужив першу літургію у храмі, який зрікся Московського патріарху
Сьогодні, 17:43
У Свято-Іллінському храмі села Клепачів Ківерцівського району, який нещодавно приєднався до Православної церкви України, відбулась перша літургія. Настоятелем церкви призначили Романа Мойсей.
Про це на своїй сторінці у facebook написав громадський активіст Тарас Висоцький.
Зазначається, що напередодні колишній настоятель Володимир на переконливі вимоги представників громади та правоохоронців відмовився передати ключі від храму та сейфу.
Нагадаємо, що рішення виходу з Московського патріархату громада прийняла на зборах, 17 лютого.
"У Прощену неділю просили один в одного прощення, молились за мир в Україні", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав громадський активіст Тарас Висоцький.
Зазначається, що напередодні колишній настоятель Володимир на переконливі вимоги представників громади та правоохоронців відмовився передати ключі від храму та сейфу.
Нагадаємо, що рішення виходу з Московського патріархату громада прийняла на зборах, 17 лютого.
"У Прощену неділю просили один в одного прощення, молились за мир в Україні", - йдеться у дописі.
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