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Брат загиблого на Майдані волинянина відслужив першу літургію у храмі, який зрікся Московського патріарху

Брат загиблого на Майдані волинянина відслужив першу літургію у храмі, який зрікся Московського патріарху
У Свято-Іллінському храмі села Клепачів Ківерцівського району, який нещодавно приєднався до Православної церкви України, відбулась перша літургія. Настоятелем церкви призначили Романа Мойсей.

Про це на своїй сторінці у facebook написав громадський активіст Тарас Висоцький.

Зазначається, що напередодні колишній настоятель Володимир на переконливі вимоги представників громади та правоохоронців відмовився передати ключі від храму та сейфу.

Нагадаємо, що рішення виходу з Московського патріархату громада прийняла на зборах, 17 лютого.

"У Прощену неділю просили один в одного прощення, молились за мир в Україні", - йдеться у дописі.


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Теги: літургія, Клепачів, Роман Мойсей
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