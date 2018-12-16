Брат загиблого на Майдані волинянина відслужив першу літургію у храмі, який зрікся Московського патріарху

Романа Мойсей.



Про це на своїй сторінці у facebook написав громадський активіст Тарас Висоцький.



Зазначається, що напередодні колишній настоятель Володимир на переконливі вимоги представників громади та правоохоронців відмовився передати ключі від храму та сейфу.



Нагадаємо, що рішення



"У Прощену неділю просили один в одного прощення, молились за мир в Україні", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Свято-Іллінському храмі села Клепачів Ківерцівського району, який нещодавно приєднався до Православної церкви України, відбулась перша літургія. Настоятелем церкви призначилиПро це на своїй сторінці у facebook написав громадський активістЗазначається, що напередодні колишній настоятельна переконливі вимоги представників громади та правоохоронців відмовився передати ключі від храму та сейфу.Нагадаємо, що рішення виходу з Московського патріархату громада прийняла на зборах, 17 лютого."У Прощену неділю просили один в одного прощення, молились за мир в Україні", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію