Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Сьогодні, 18:37
В Україні через негоду без електрики залишилися понад 60 міст і сіл в Івано-Франківській області. Вітер валить дерева, трощить авто і зриває дахи з будинків, є перша жертва.
Про це повідомляють Факти.
В Івано-Франківську вітер повалив чимало дерев. Він зриває білборди і шифер з дахів будинків, зокрема з заводу і училища. Не краща ситуація і у Бурштині, там вітер повалив дерева, що призвело до перекриття дороги.
У селі Іванівка Тернопільської області через сильний вітер впала водонапірна вежа. Там стихія призвела до падіння дерев на припарковані авто.
У Львові негода спричинила падіння дерев, сильний вітер пошкодив лінії електропередач.
Першою жертвою негоди стала дитина. У Вінниці через падіння дерева загинула 11-річна дівчинка.
У Києві теж вирує сильний вітер, він повалив чимало дерев. На вулиці Мазепи, 10 дерево впало на припарковане авто.
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Про це повідомляють Факти.
В Івано-Франківську вітер повалив чимало дерев. Він зриває білборди і шифер з дахів будинків, зокрема з заводу і училища. Не краща ситуація і у Бурштині, там вітер повалив дерева, що призвело до перекриття дороги.
У селі Іванівка Тернопільської області через сильний вітер впала водонапірна вежа. Там стихія призвела до падіння дерев на припарковані авто.
У Львові негода спричинила падіння дерев, сильний вітер пошкодив лінії електропередач.
Першою жертвою негоди стала дитина. У Вінниці через падіння дерева загинула 11-річна дівчинка.
У Києві теж вирує сильний вітер, він повалив чимало дерев. На вулиці Мазепи, 10 дерево впало на припарковане авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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