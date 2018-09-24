вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО

Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
В Україні через негоду без електрики залишилися понад 60 міст і сіл в Івано-Франківській області. Вітер валить дерева, трощить авто і зриває дахи з будинків, є перша жертва.

Про це повідомляють Факти.

В Івано-Франківську вітер повалив чимало дерев. Він зриває білборди і шифер з дахів будинків, зокрема з заводу і училища. Не краща ситуація і у Бурштині, там вітер повалив дерева, що призвело до перекриття дороги.

У селі Іванівка Тернопільської області через сильний вітер впала водонапірна вежа. Там стихія призвела до падіння дерев на припарковані авто.

У Львові негода спричинила падіння дерев, сильний вітер пошкодив лінії електропередач.

Першою жертвою негоди стала дитина. У Вінниці через падіння дерева загинула 11-річна дівчинка.

У Києві теж вирує сильний вітер, він повалив чимало дерев. На вулиці Мазепи, 10 дерево впало на припарковане авто.

Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, вітер, дерева
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині суди розглянули 11 справ про правопорушення, пов’язані з виборами
Сьогодні, 19:02
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Сьогодні, 18:37
Волинян попереджають про початок весняного сезону алергії
Сьогодні, 18:01
Брат загиблого на Майдані волинянина відслужив першу літургію у храмі, який зрікся Московського патріарху
Сьогодні, 17:43
Синоптики розповіли про погоду на 11 березня
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Волинян попереджають про складні погодні умови Волинян попереджають про складні погодні умови
17 січень, 08:48
У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО
24 вересень, 2018, 15:56
На Волині рятувальники прибирали повалені дерева На Волині рятувальники прибирали повалені дерева
31 жовтень, 2017, 11:07
Внаслідок шквальної зливи під Луцьком попадали дерева. ФОТО Внаслідок шквальної зливи під Луцьком попадали дерева. ФОТО
03 липень, 2016, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку двоє чоловіків смажили шашлик просто під вікнами багатоповерхівки. ФОТО
09 березень, 23:36
 1
На Волині суди розглянули 11 справ про правопорушення, пов’язані з виборами
Сьогодні, 19:02
 0
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
Сьогодні, 18:37
 0
Волинян попереджають про початок весняного сезону алергії
Сьогодні, 18:01
 0
Брат загиблого на Майдані волинянина відслужив першу літургію у храмі, який зрікся Московського патріарху
Сьогодні, 17:43
 0
Медіа
відео
1/8