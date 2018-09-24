Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО





Про це повідомляють



В Івано-Франківську вітер повалив чимало дерев. Він зриває білборди і шифер з дахів будинків, зокрема з заводу і училища. Не краща ситуація і у Бурштині, там вітер повалив дерева, що призвело до перекриття дороги.



У селі Іванівка Тернопільської області через сильний вітер впала водонапірна вежа. Там стихія призвела до падіння дерев на припарковані авто.



У Львові негода спричинила падіння дерев, сильний вітер пошкодив лінії електропередач.



Першою жертвою негоди стала дитина. У Вінниці через падіння дерева загинула 11-річна дівчинка.



У Києві теж вирує сильний вітер, він повалив чимало дерев. На вулиці Мазепи, 10 дерево впало на припарковане авто.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні через негоду без електрики залишилися понад 60 міст і сіл в Івано-Франківській області. Вітер валить дерева, трощить авто і зриває дахи з будинків, є перша жертва.Про це повідомляють Факти В Івано-Франківську вітер повалив чимало дерев. Він зриває білборди і шифер з дахів будинків, зокрема з заводу і училища. Не краща ситуація і у Бурштині, там вітер повалив дерева, що призвело до перекриття дороги.У селі Іванівка Тернопільської області через сильний вітер впала водонапірна вежа. Там стихія призвела до падіння дерев на припарковані авто.У Львові негода спричинила падіння дерев, сильний вітер пошкодив лінії електропередач.Першою жертвою негоди стала дитина. У Вінниці через падіння дерева загинула 11-річна дівчинка.У Києві теж вирує сильний вітер, він повалив чимало дерев. На вулиці Мазепи, 10 дерево впало на припарковане авто.

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