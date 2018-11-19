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На Волині провели патріотичну акцію «Шануймо маму солдата». ФОТО

На Волині провели патріотичну акцію «Шануймо маму солдата». ФОТО
У Волинській області в рамках заходів національно- та військово-патріотичного виховання молоді до Міжнародного жіночого дня було сплановано та проведено акцію «Шануймо маму солдата».

Повідомляє Відділення спеціальних кореспондентів Інформагенства Міноборони.

Працівники Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства разом з представниками обласного та районних військових комісаріатів вручили квіти матерям загиблих українських воїнів. Крім того, у Луцькому військовому шпиталі квіти вручили жінкам, які виконують завдання в черговій зміні та доглядають за хворими.

Не залишились осторонь й волонтери Волини. Зокрема, акцію підтримало громадське об’єднання «Буг», представники якого привітали жінок-волонтерів, які з перших днів агресії ворога допомагали структурним підрозділам ОК «Захід», а саме ремонтом автомобільної техніки, засобами захисту, військовим спорядженням, одягом та засобами гігієни.

"Дякуємо всім громадським організаціям та небайдужим громадянам за проведення даної акції в інших областях України. Історія – це зв’язок між живими, загиблими та ще ненародженими. Саме у такий спосіб ми показуємо приклад поваги майбутньому поколінню, ми разом пишемо історію", – наголосив начальник групи національно- та військово-патріотичного виховання учнівської молоді ОК «Захід» підполковник Андрій Рисюк.
На Волині провели патріотичну акцію «Шануймо маму солдата». ФОТО

На Волині провели патріотичну акцію «Шануймо маму солдата». ФОТО

На Волині провели патріотичну акцію «Шануймо маму солдата». ФОТО

На Волині провели патріотичну акцію «Шануймо маму солдата». ФОТО

На Волині провели патріотичну акцію «Шануймо маму солдата». ФОТО



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Теги: солдат, мама, свято, привітання
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