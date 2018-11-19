На Волині провели патріотичну акцію «Шануймо маму солдата». ФОТО
Сьогодні, 21:19
У Волинській області в рамках заходів національно- та військово-патріотичного виховання молоді до Міжнародного жіночого дня було сплановано та проведено акцію «Шануймо маму солдата».
Повідомляє Відділення спеціальних кореспондентів Інформагенства Міноборони.
Працівники Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства разом з представниками обласного та районних військових комісаріатів вручили квіти матерям загиблих українських воїнів. Крім того, у Луцькому військовому шпиталі квіти вручили жінкам, які виконують завдання в черговій зміні та доглядають за хворими.
Не залишились осторонь й волонтери Волини. Зокрема, акцію підтримало громадське об’єднання «Буг», представники якого привітали жінок-волонтерів, які з перших днів агресії ворога допомагали структурним підрозділам ОК «Захід», а саме ремонтом автомобільної техніки, засобами захисту, військовим спорядженням, одягом та засобами гігієни.
"Дякуємо всім громадським організаціям та небайдужим громадянам за проведення даної акції в інших областях України. Історія – це зв’язок між живими, загиблими та ще ненародженими. Саме у такий спосіб ми показуємо приклад поваги майбутньому поколінню, ми разом пишемо історію", – наголосив начальник групи національно- та військово-патріотичного виховання учнівської молоді ОК «Захід» підполковник Андрій Рисюк.
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Повідомляє Відділення спеціальних кореспондентів Інформагенства Міноборони.
Працівники Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства разом з представниками обласного та районних військових комісаріатів вручили квіти матерям загиблих українських воїнів. Крім того, у Луцькому військовому шпиталі квіти вручили жінкам, які виконують завдання в черговій зміні та доглядають за хворими.
Не залишились осторонь й волонтери Волини. Зокрема, акцію підтримало громадське об’єднання «Буг», представники якого привітали жінок-волонтерів, які з перших днів агресії ворога допомагали структурним підрозділам ОК «Захід», а саме ремонтом автомобільної техніки, засобами захисту, військовим спорядженням, одягом та засобами гігієни.
"Дякуємо всім громадським організаціям та небайдужим громадянам за проведення даної акції в інших областях України. Історія – це зв’язок між живими, загиблими та ще ненародженими. Саме у такий спосіб ми показуємо приклад поваги майбутньому поколінню, ми разом пишемо історію", – наголосив начальник групи національно- та військово-патріотичного виховання учнівської молоді ОК «Захід» підполковник Андрій Рисюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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