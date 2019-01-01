За кілька десятків метрів: на Волині відчайдухи приборкали пожежу, яка вже підбирался до села. ФОТО





Про це у Володимир Івасюк.



"За кілька десятків метрів встигли зупинити стихію, що мало не захопила невеличке село з мальовничою назвою Калинівка! Ще раз звертаюсь до дебілів з сірниками, хоча мабуть не допоможе, думайте про наслідки!!! Дякуйте небайдужим хлопцям які оперативно відгукнулись допомогти приборкати стихію!!!", - йдеться в дописі.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька жителів Люблинецької ОТГ власними силами погасили масштабну пожежу - невідомі підпалили суху траву, від чого загорілось поля.Про це у facebook написав"За кілька десятків метрів встигли зупинити стихію, що мало не захопила невеличке село з мальовничою назвою Калинівка! Ще раз звертаюсь до дебілів з сірниками, хоча мабуть не допоможе, думайте про наслідки!!! Дякуйте небайдужим хлопцям які оперативно відгукнулись допомогти приборкати стихію!!!", - йдеться в дописі.

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