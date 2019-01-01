За кілька десятків метрів: на Волині відчайдухи приборкали пожежу, яка вже підбирался до села. ФОТО
Сьогодні, 21:45
Кілька жителів Люблинецької ОТГ власними силами погасили масштабну пожежу - невідомі підпалили суху траву, від чого загорілось поля.
Про це у facebook написав Володимир Івасюк.
"За кілька десятків метрів встигли зупинити стихію, що мало не захопила невеличке село з мальовничою назвою Калинівка! Ще раз звертаюсь до дебілів з сірниками, хоча мабуть не допоможе, думайте про наслідки!!! Дякуйте небайдужим хлопцям які оперативно відгукнулись допомогти приборкати стихію!!!", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook написав Володимир Івасюк.
"За кілька десятків метрів встигли зупинити стихію, що мало не захопила невеличке село з мальовничою назвою Калинівка! Ще раз звертаюсь до дебілів з сірниками, хоча мабуть не допоможе, думайте про наслідки!!! Дякуйте небайдужим хлопцям які оперативно відгукнулись допомогти приборкати стихію!!!", - йдеться в дописі.
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