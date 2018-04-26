У Луцьку покарали чоловіка, який самовільно спилював дерева. ФОТО





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"На чоловіка, який здійснював зрізання дерев без належного ордеру на проспекті Молоді, 23, інспектор департаменту муніципальної варти Луцька склав адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП. Такі роботи є порушенням Правил благоустрою міста Луцька та повинні проводитися лише при наявності відповідного дозволу", - йдеться в повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дворі будинку, який знаходиться за адресою просп. Молоді, 23 чоловік самовільно спилював дерева.Про це y facebook повідомляє департамент муніципальної варти."На чоловіка, який здійснював зрізання дерев без належного ордеру на проспекті Молоді, 23, інспектор департаменту муніципальної варти Луцька склав адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП. Такі роботи є порушенням Правил благоустрою міста Луцька та повинні проводитися лише при наявності відповідного дозволу", - йдеться в повідомленні.

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