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«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО

«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО
Лучанка Ольга Крамаревич обурена якістю та чистотою постільної білизни, яку їй видали у потязі сполученням "Київ-Ковель".

Про це жінка написала у facebook.

Дописувачка порівняла свою постільну білизну з наволочкою начальника потяга.

"Хочу змінити щось в цій країні!!! Підкажіть куди звернутися!
Укрзалізниця. Їду в поїзді 097 Київ-Ковель...

Сіра тряпка зверху - це наволочка, яку видали мені, а знизу наволочка на подушці начальника поїзда...

Люди!!! Я хочу щоб до мене ставилися як до людини!!!! І спати нехай не на новій, але на чистій постелі!", - йдеться в дописі.

«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО

«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО

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Теги: потяг, Київ-Ковель, наволочка, постіль
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Коментарі 2
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Нічого не розуміє дурна! Це лляна, вона має такий колір))). Ги
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Аби не обісрана, а то шо сіра то таке...
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