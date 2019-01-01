«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО
Сьогодні, 22:47
Лучанка Ольга Крамаревич обурена якістю та чистотою постільної білизни, яку їй видали у потязі сполученням "Київ-Ковель".
Про це жінка написала у facebook.
Дописувачка порівняла свою постільну білизну з наволочкою начальника потяга.
"Хочу змінити щось в цій країні!!! Підкажіть куди звернутися!
Укрзалізниця. Їду в поїзді 097 Київ-Ковель...
Сіра тряпка зверху - це наволочка, яку видали мені, а знизу наволочка на подушці начальника поїзда...
Люди!!! Я хочу щоб до мене ставилися як до людини!!!! І спати нехай не на новій, але на чистій постелі!", - йдеться в дописі.
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Про це жінка написала у facebook.
Дописувачка порівняла свою постільну білизну з наволочкою начальника потяга.
"Хочу змінити щось в цій країні!!! Підкажіть куди звернутися!
Укрзалізниця. Їду в поїзді 097 Київ-Ковель...
Сіра тряпка зверху - це наволочка, яку видали мені, а знизу наволочка на подушці начальника поїзда...
Люди!!! Я хочу щоб до мене ставилися як до людини!!!! І спати нехай не на новій, але на чистій постелі!", - йдеться в дописі.
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Коментарі 2
Нічого не розуміє дурна! Це лляна, вона має такий колір))). Ги
Аби не обісрана, а то шо сіра то таке...
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