«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО

Ольга Крамаревич обурена якістю та чистотою постільної білизни, яку їй видали у потязі сполученням "Київ-Ковель".



Про це жінка написала у



Дописувачка порівняла свою постільну білизну з наволочкою начальника потяга.



"Хочу змінити щось в цій країні!!! Підкажіть куди звернутися!

Укрзалізниця. Їду в поїзді 097 Київ-Ковель...



Сіра тряпка зверху - це наволочка, яку видали мені, а знизу наволочка на подушці начальника поїзда...



Люди!!! Я хочу щоб до мене ставилися як до людини!!!! І спати нехай не на новій, але на чистій постелі!", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкаобурена якістю та чистотою постільної білизни, яку їй видали у потязі сполученням "Київ-Ковель".Про це жінка написала у facebook Дописувачка порівняла свою постільну білизну з наволочкою начальника потяга."Хочу змінити щось в цій країні!!! Підкажіть куди звернутися!Укрзалізниця. Їду в поїзді 097 Київ-Ковель...Сіра тряпка зверху - це наволочка, яку видали мені, а знизу наволочка на подушці начальника поїзда...Люди!!! Я хочу щоб до мене ставилися як до людини!!!! І спати нехай не на новій, але на чистій постелі!", - йдеться в дописі.

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