Телеведучий з Волині знявся у відомому фільмі. ФОТО

Андрій Кравченко взяв участь у зйомках фільму "Слуга народу".



Про це журналіст повідомий на своїй сторінці у



"7 березня, мені випала можливість зіграти не велику, але як на мене ,дуже важливу роль в фільмі Слуга народу.



Це неймовірний досвід!

І дуже крута історія!



Дякую, усій знімальній групі, акторам і звичайно режисеру Олексію Кирющенко!



Зовсім скоро прем'єра!", - зазначив у дописі телеведучий.





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