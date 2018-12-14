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Телеведучий з Волині знявся у відомому фільмі. ФОТО

Телеведучий з Волині знявся у відомому фільмі. ФОТО
Волинський телеведучий Андрій Кравченко взяв участь у зйомках фільму "Слуга народу".

Про це журналіст повідомий на своїй сторінці у facebook.

"7 березня, мені випала можливість зіграти не велику, але як на мене ,дуже важливу роль в фільмі Слуга народу.

Це неймовірний досвід!
І дуже крута історія!

Дякую, усій знімальній групі, акторам і звичайно режисеру Олексію Кирющенко!

Зовсім скоро прем'єра!", - зазначив у дописі телеведучий.

Телеведучий з Волині знявся у відомому фільмі. ФОТО
Телеведучий з Волині знявся у відомому фільмі. ФОТО

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Теги: телеведучий, фільм, зйомка
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