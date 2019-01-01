У Луцьку чоловік посеред вулиці викидав сміття з мікроавтобуса. ФОТО





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у



"Чоловіка, який викидав сміття з мікроавтобуса на вулиці Даньшина на територію загального користування виявив інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька.



Після профактичної бесіди з нашим працівником, чоловік загрузив все сміття назад у бус та й поїхав у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори муніципальної варти помітили, як чоловік викидав сміття з мікроавтобуса на вулиці Даньшина.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у facebook "Чоловіка, який викидав сміття з мікроавтобуса на вулиці Даньшина на територію загального користування виявив інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька.Після профактичної бесіди з нашим працівником, чоловік загрузив все сміття назад у бус та й поїхав у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

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