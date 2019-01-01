У Луцьку чоловік посеред вулиці викидав сміття з мікроавтобуса. ФОТО
Сьогодні, 23:25
Інспектори муніципальної варти помітили, як чоловік викидав сміття з мікроавтобуса на вулиці Даньшина.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у facebook.
"Чоловіка, який викидав сміття з мікроавтобуса на вулиці Даньшина на територію загального користування виявив інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька.
Після профактичної бесіди з нашим працівником, чоловік загрузив все сміття назад у бус та й поїхав у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у facebook.
"Чоловіка, який викидав сміття з мікроавтобуса на вулиці Даньшина на територію загального користування виявив інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька.
Після профактичної бесіди з нашим працівником, чоловік загрузив все сміття назад у бус та й поїхав у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
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Коментарі 1
Ха-ха. В невідомому напрямку... В інший двір. Дибіли
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