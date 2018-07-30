Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО





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У зв’язку з погодніми умовами, через шквальні пориви вітру, зовнішній фасад будинку по вулиці Лесі Українки, 15 обвалюється.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька по вулиці Лесі Українки через шквальні пориви вітру обвалюється карниз будинку.Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.У зв’язку з погодніми умовами, через шквальні пориви вітру, зовнішній фасад будинку по вулиці Лесі Українки, 15 обвалюється.

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