Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО
Сьогодні, 02:38
У центрі Луцька по вулиці Лесі Українки через шквальні пориви вітру обвалюється карниз будинку.
Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
У зв’язку з погодніми умовами, через шквальні пориви вітру, зовнішній фасад будинку по вулиці Лесі Українки, 15 обвалюється.
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Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
У зв’язку з погодніми умовами, через шквальні пориви вітру, зовнішній фасад будинку по вулиці Лесі Українки, 15 обвалюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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