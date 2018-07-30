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Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО

Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО
У центрі Луцька по вулиці Лесі Українки через шквальні пориви вітру обвалюється карниз будинку.

Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.

У зв’язку з погодніми умовами, через шквальні пориви вітру, зовнішній фасад будинку по вулиці Лесі Українки, 15 обвалюється.

Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО

Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО

Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО

Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО

Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО

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Теги: буревій, вітер, дах, карниз
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