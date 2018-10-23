У Луцьку спіймали паліїв сухих гілок. ФОТО
Сьогодні, 03:15
Уже вкотре інспектори муніципальної варти у Луцьку виявляють громадян, які спалюють сміття, гілки з дерев та сухе листя. Цього разу - на вилиці Лисенка, 23.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у facebook.
"У Луцьку на вулиці Лисенка, 23 інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявив громадян, які розвели багаття на прибудинковій території.
Люди палили сухе гілля дерев на території міста, а це заборонено Правилами благоустрою.
Після профілактичної розмови з нашим інспектором, люди багаття загасили, однак це не врятувало їх від адміністративного покарання", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у facebook.
"У Луцьку на вулиці Лисенка, 23 інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявив громадян, які розвели багаття на прибудинковій території.
Люди палили сухе гілля дерев на території міста, а це заборонено Правилами благоустрою.
Після профілактичної розмови з нашим інспектором, люди багаття загасили, однак це не врятувало їх від адміністративного покарання", - йдеться в повідомленні.
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