В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО





З надією, що розтопить воно останню кригу, яка сковує рухи, не дає проявити характер і випустити на волю неприборкану водну стихію... Про це пише



Ранковий Світязь увічнила на фото журналістка видання.

















Неповторний захід сонця на Світязі впіймала в об'єктив







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