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В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО

В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО
Озеро Світязь простягає свої руки-хвилі до скупого березневого сонця.

З надією, що розтопить воно останню кригу, яка сковує рухи, не дає проявити характер і випустити на волю неприборкану водну стихію... Про це пише Район.Шацьк.

Ранковий Світязь увічнила на фото журналістка видання.

В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО

В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО

В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО

В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО

В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО

В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО


Неповторний захід сонця на Світязі впіймала в об'єктив Аліна Демчук.

В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО

В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО

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Теги: Світязь, озеро, весна, крига
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