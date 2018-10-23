В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО
Сьогодні, 07:28
Озеро Світязь простягає свої руки-хвилі до скупого березневого сонця.
З надією, що розтопить воно останню кригу, яка сковує рухи, не дає проявити характер і випустити на волю неприборкану водну стихію... Про це пише Район.Шацьк.
Ранковий Світязь увічнила на фото журналістка видання.
Неповторний захід сонця на Світязі впіймала в об'єктив Аліна Демчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З надією, що розтопить воно останню кригу, яка сковує рухи, не дає проявити характер і випустити на волю неприборкану водну стихію... Про це пише Район.Шацьк.
Ранковий Світязь увічнила на фото журналістка видання.
Неповторний захід сонця на Світязі впіймала в об'єктив Аліна Демчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вночі спалили два автомобілі сім'ї луцької адвокатки
Сьогодні, 08:45
В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО
Сьогодні, 07:28
Закинуті хати та сліди скандинавського льодовика: невідома історія Шацького краю .ФОТО
Сьогодні, 05:49