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У Жидичині демонтували «берлінську стіну» між храмом та монастирем. ФОТО

У Жидичині демонтували «берлінську стіну» між храмом та монастирем. ФОТО
У Жидичині демонтували паркан між церквою та монастирем.

Про це повідомляють на сайті Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря.

«Майже тридцять років жидичани чекали, коли і в їхньому древньому селищі буде повалена своя «берлінська стіна».

Саме стільки років односельчани, родичі, сусіди були розділені парканом релігійного розбрату.

Нині на наших очах здійснилася історична мить. Жидичани разом з братією монастиря остаточно знищили цей паркан», – додають в публікації.


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Теги: Жидичин, храм, монастир, паркан, стіна
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