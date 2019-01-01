У Жидичині демонтували «берлінську стіну» між храмом та монастирем. ФОТО
Сьогодні, 08:14
У Жидичині демонтували паркан між церквою та монастирем.
Про це повідомляють на сайті Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря.
«Майже тридцять років жидичани чекали, коли і в їхньому древньому селищі буде повалена своя «берлінська стіна».
Саме стільки років односельчани, родичі, сусіди були розділені парканом релігійного розбрату.
Нині на наших очах здійснилася історична мить. Жидичани разом з братією монастиря остаточно знищили цей паркан», – додають в публікації.
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Про це повідомляють на сайті Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря.
«Майже тридцять років жидичани чекали, коли і в їхньому древньому селищі буде повалена своя «берлінська стіна».
Саме стільки років односельчани, родичі, сусіди були розділені парканом релігійного розбрату.
Нині на наших очах здійснилася історична мить. Жидичани разом з братією монастиря остаточно знищили цей паркан», – додають в публікації.
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