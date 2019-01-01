У Жидичині демонтували «берлінську стіну» між храмом та монастирем. ФОТО





Про це повідомляють на



«Майже тридцять років жидичани чекали, коли і в їхньому древньому селищі буде повалена своя «берлінська стіна».



Саме стільки років односельчани, родичі, сусіди були розділені парканом релігійного розбрату.



Нині на наших очах здійснилася історична мить. Жидичани разом з братією монастиря остаточно знищили цей паркан», – додають в публікації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Жидичині демонтували паркан між церквою та монастирем.Про це повідомляють на сайті Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря «Майже тридцять років жидичани чекали, коли і в їхньому древньому селищі буде повалена своя «берлінська стіна».Саме стільки років односельчани, родичі, сусіди були розділені парканом релігійного розбрату.Нині на наших очах здійснилася історична мить. Жидичани разом з братією монастиря остаточно знищили цей паркан», – додають в публікації.

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