вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Виїхав на тротуар: на Рівненщині п’яний поліцейський збив двох підлітків

Виїхав на тротуар: на Рівненщині п’яний поліцейський збив двох підлітків
У Рівненській області поліцейський на власному автомобілі Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де і збив двох підлітків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння – прилад Dragger показав 2,64 проміле.

"Найближчим часом він буде звільнений з Національної поліції і буде нести відповідальність за всією суворістю закону", – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліцейський, п'яний, водій, збив, підлітки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Виїхав на тротуар: на Рівненщині п’яний поліцейський збив двох підлітків
Сьогодні, 06:17
Закинуті хати та сліди скандинавського льодовика: невідома історія Шацького краю .ФОТО
Сьогодні, 05:49
До ПЦУ хоче приєднатись ще одна волинська громада
Сьогодні, 04:25
У Луцьку спіймали паліїв сухих гілок. ФОТО
Сьогодні, 03:15
Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО
Сьогодні, 02:38
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій пропонував хабар поліцейським У Луцьку п'яний водій пропонував хабар поліцейським
01 серпень, 2016, 15:25
У Ковелі водій напідпитку пошкодив авто патрульних і, тікаючи, заїхав на стоянку відділку поліції. ВІДЕО У Ковелі водій напідпитку пошкодив авто патрульних і, тікаючи, заїхав на стоянку відділку поліції. ВІДЕО
24 лютий, 17:53
На Волині п'яний водій на фурі злетів з дороги. ФОТО На Волині п'яний водій на фурі злетів з дороги. ФОТО
11 січень, 20:45
У Луцьку п'яний водій протягнув поліцейського кілька метрів. ФОТО У Луцьку п'яний водій протягнув поліцейського кілька метрів. ФОТО
06 січень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Виїхав на тротуар: на Рівненщині п’яний поліцейський збив двох підлітків
Сьогодні, 06:17
 0
Закинуті хати та сліди скандинавського льодовика: невідома історія Шацького краю .ФОТО
Сьогодні, 05:49
 0
До ПЦУ хоче приєднатись ще одна волинська громада
Сьогодні, 04:25
 0
У Луцьку спіймали паліїв сухих гілок. ФОТО
Сьогодні, 03:15
 0
Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО
Сьогодні, 02:38
 0
Медіа
відео
1/8