Виїхав на тротуар: на Рівненщині п’яний поліцейський збив двох підлітків





Про це повідомляє



Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння – прилад Dragger показав 2,64 проміле.



"Найближчим часом він буде звільнений з Національної поліції і буде нести відповідальність за всією суворістю закону", – йдеться у повідомленні.



Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області поліцейський на власному автомобілі Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де і збив двох підлітків.Про це повідомляє відділ комунікації поліції області Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння – прилад Dragger показав 2,64 проміле."Найближчим часом він буде звільнений з Національної поліції і буде нести відповідальність за всією суворістю закону", – йдеться у повідомленні.Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху) КК України.

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