Виїхав на тротуар: на Рівненщині п’яний поліцейський збив двох підлітків
Сьогодні, 06:17
У Рівненській області поліцейський на власному автомобілі Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де і збив двох підлітків.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.
Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння – прилад Dragger показав 2,64 проміле.
"Найближчим часом він буде звільнений з Національної поліції і буде нести відповідальність за всією суворістю закону", – йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.
Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння – прилад Dragger показав 2,64 проміле.
"Найближчим часом він буде звільнений з Національної поліції і буде нести відповідальність за всією суворістю закону", – йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Виїхав на тротуар: на Рівненщині п’яний поліцейський збив двох підлітків
Сьогодні, 06:17
Закинуті хати та сліди скандинавського льодовика: невідома історія Шацького краю .ФОТО
Сьогодні, 05:49
До ПЦУ хоче приєднатись ще одна волинська громада
Сьогодні, 04:25
У Луцьку спіймали паліїв сухих гілок. ФОТО
Сьогодні, 03:15
Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО
Сьогодні, 02:38