Вночі спалили два автомобілі сім'ї луцької адвокатки
Сьогодні, 08:45
У Луцьку в ніч на 11 березня спалили автомобілі адвокатки Яни Чуріної та її чоловіка Ігоря Кінаха.
Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні вночі спалили мій автомобіль марки Renault, а також автомобіль марки Skoda, який належить моєму чоловіку Ігоря Кінаха, які знаходились в нашому дворі. Працівники поліції встановили причину – умисний підпал».
За словами адвокатки, напередодні події її родині погрожували.
«Я офіційно звертаюсь до всіх, хто до цього причетний, «друзі», «кримінальні елементи», які погрожували моїй родині, знайте, за все рано чи пізно настає відповідальність. Я прикладу до цього максимум зусиль», – написала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні вночі спалили мій автомобіль марки Renault, а також автомобіль марки Skoda, який належить моєму чоловіку Ігоря Кінаха, які знаходились в нашому дворі. Працівники поліції встановили причину – умисний підпал».
За словами адвокатки, напередодні події її родині погрожували.
«Я офіційно звертаюсь до всіх, хто до цього причетний, «друзі», «кримінальні елементи», які погрожували моїй родині, знайте, за все рано чи пізно настає відповідальність. Я прикладу до цього максимум зусиль», – написала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 5
Там щось Савченко грозився з підпалами в області розібратись і що???
Савченко зі своїми проблемами не може розібратись: їхати з Волині, чи не їхати? Він розбереться, чиєї сраки яйця...
Цікаво чи з Льонькою каравановським справ не мали
"В нашому дворі".З якого це часу він став вашим-він належить власникам всього будинку.І якщо кожен,включаючи співвласників поставить там автомобіль?Отож їм там не місце вночі.На платну парковку,або в гараж.Там були б цілі.
У волинському управлінні юстиції зареєстровані понад 700 адвокатів. Чомусь палії вибрали чуріну? Тут просто проаналізувати, кого "захищала". Це так, на хлопський роздум. Навіть коню зрозуміло, де треба кінці шукати.
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 11 березня
Сьогодні, 09:14
Вночі спалили два автомобілі сім'ї луцької адвокатки
Сьогодні, 08:45
В мережі показали вже весняний Світязь. ФОТО
Сьогодні, 07:28