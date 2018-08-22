Вночі спалили два автомобілі сім'ї луцької адвокатки

У Луцьку в ніч на 11 березня спалили автомобілі адвокатки Яни Чуріної та її чоловіка Ігоря Кінаха.Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook.«Сьогодні вночі спалили мій автомобіль марки Renault, а також автомобіль марки Skoda, який належить моєму чоловіку Ігоря Кінаха, які знаходились в нашому дворі. Працівники поліції встановили причину – умисний підпал».За словами адвокатки, напередодні події її родині погрожували.«Я офіційно звертаюсь до всіх, хто до цього причетний, «друзі», «кримінальні елементи», які погрожували моїй родині, знайте, за все рано чи пізно настає відповідальність. Я прикладу до цього максимум зусиль», – написала вона.