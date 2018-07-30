вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО

У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Пушкіна, 9 через сильний вітер знесло дах будинку, який впав на автівку.

Про це написала на своїй сторінці у facebook Катерина Курбанова.

Неприємний інцидент трапився сьогодні вранці, 11 березня.

"Знесло дах на машину...місцеві кажуть, хвилин 20 тому...добре, що не на людей", - йдеться у дописі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сильний вітер знеструмив майже 50 сіл в Україні

У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО
У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО
У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО
У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО
У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дах, будинок, вітер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ай Шумілін, ай маладєц! Моцно приліпив дашок собі над вікнами. що той аж у низ полетів, тепер буде платити за ремонт чужої машини.
Відповісти
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні розпочався Великий піст: що не можна їсти та робити
Сьогодні, 09:55
У Луцьк приїхала міністр освіти. ФОТО
Сьогодні, 09:44
У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Сильний вітер знеструмив майже 50 сіл в Україні
Сьогодні, 09:31
Біля «історичного» у Луцьку від удару перекинувся бус: деталі аварії. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:16
Схожі новини
Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО
Сьогодні, 02:38
У селі на Волині вітер зірвав дах школи У селі на Волині вітер зірвав дах школи
30 липень, 2018, 14:09
Небезпечні розваги: у Луцьку підлітки «гуляли» на даху багатоповерхівки Небезпечні розваги: у Луцьку підлітки «гуляли» на даху багатоповерхівки
21 квітень, 2018, 21:56
Дах потік, як решето: жителі будинку не знають, як перезимувати Дах потік, як решето: жителі будинку не знають, як перезимувати
13 січень, 2018, 20:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд відпустив лучанина, який шантажував екс-дружину сіменим порно
Сьогодні, 10:16
 0
У ЖК «Струмочок» – новий сезон продажів таунхаусів. ФОТО*
Сьогодні, 10:07
 0
Сьогодні розпочався Великий піст: що не можна їсти та робити
Сьогодні, 09:55
 0
У Луцьк приїхала міністр освіти. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 0
У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8