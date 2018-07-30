У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО
Сьогодні, 09:40
У Луцьку на вулиці Пушкіна, 9 через сильний вітер знесло дах будинку, який впав на автівку.
Про це написала на своїй сторінці у facebook Катерина Курбанова.
Неприємний інцидент трапився сьогодні вранці, 11 березня.
"Знесло дах на машину...місцеві кажуть, хвилин 20 тому...добре, що не на людей", - йдеться у дописі.
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Про це написала на своїй сторінці у facebook Катерина Курбанова.
Неприємний інцидент трапився сьогодні вранці, 11 березня.
"Знесло дах на машину...місцеві кажуть, хвилин 20 тому...добре, що не на людей", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сильний вітер знеструмив майже 50 сіл в Україні
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Коментарі 1
Ай Шумілін, ай маладєц! Моцно приліпив дашок собі над вікнами. що той аж у низ полетів, тепер буде платити за ремонт чужої машини.
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