У ЖК «Струмочок» – новий сезон продажів таунхаусів. ФОТО*





Йдеться про таунхауси з 3 і 4 секцій, які планують здати у експлуатацію в червні 2020 року, розповіли у Будівельній компанії «Інвестор», - інформує



Загалом тут буде 14 нових таунхаусів з різним плануванням. Їх вартість та наповнення квадратного метра – такі ж, як у таунхаусів з 1 та 2 секцій.



Які переваги таунхаусів у ЖК «Струмочок»?



Попри те, що таунхаус – просторе житло, «комуналка» не буде надто високою. Чому? Бо тут встановлені лічильники, а також є можливість самостійно вмикати і вимикати опалення. Господар квартири може регулювати теплопостачання і в разу потреби економити.



Таунхауси мають два поверхи, а тому й щільність населення буде значно меншою, ніж у багатоповерхівці.



Втім, «відрізаними від світу» мешканці таунхаусів у ЖК «Струмочок» точно почуватись не будуть. Тут добре розвинена інфраструктура. Зокрема, на території ЖК облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля. Будуть також бігові доріжки, неподалік збудують громадське приміщення.



Ще одна перевага: тут немає шуму міста, оскільки житловий комплекс знаходиться під Луцьком. Але у разі потреби швидко доїхати до Луцька не проблема. Як показує практика, власною автівкою до центру Луцька можна за 10-15 хвилин.



Якщо ви хочете придбати таунхаус, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Струмочок» розпочали продаж нових секцій таунхаусів.Йдеться про таунхауси з 3 і 4 секцій, які планують здати у експлуатацію в червні 2020 року, розповіли у Будівельній компанії «Інвестор», - інформує Перший Загалом тут буде 14 нових таунхаусів з різним плануванням. Їх вартість та наповнення квадратного метра – такі ж, як у таунхаусів з 1 та 2 секцій.Попри те, що таунхаус – просторе житло, «комуналка» не буде надто високою. Чому? Бо тут встановлені лічильники, а також є можливість самостійно вмикати і вимикати опалення. Господар квартири може регулювати теплопостачання і в разу потреби економити.Таунхауси мають два поверхи, а тому й щільність населення буде значно меншою, ніж у багатоповерхівці.Втім, «відрізаними від світу» мешканці таунхаусів у ЖК «Струмочок» точно почуватись не будуть. Тут добре розвинена інфраструктура. Зокрема, на території ЖК облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля. Будуть також бігові доріжки, неподалік збудують громадське приміщення.Ще одна перевага: тут немає шуму міста, оскільки житловий комплекс знаходиться під Луцьком. Але у разі потреби швидко доїхати до Луцька не проблема. Як показує практика, власною автівкою до центру Луцька можна за 10-15 хвилин.

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