Суд відпустив лучанина, який шантажував екс-дружину сімейним порно





Миколаївський райсуд Львівської області звільнив від відповідальності 31-річного мешканця Луцька, який надсилав своїй колишній дружині, її сім'ї, подрузі та новому партнеру інтимні відео, - повідомляє



Звинуваченому у розповсюдженні порнографії та порушенні недоторканості приватного життя чоловіку замість кількарічного ув'язнення призначили півтора роки умовно.



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Із судових матеріалів випливає, що влітку 2016 року чоловік за згодою дружини записав п'ятихвилинне сімейне порно. Через деякий час після цього пара розлучилася і весною 2018 року чоловік почав надсилати колишній дружині, її матері, братам, подрузі та новому чоловіку у Viber фрагменти з цього відео. На суді він пояснив, що таким чином хотів помститись екс-дружині за розлучення.



Однак жінка розповіла, що насправді він ще восени 2017 року почав шантажувати її цими відео, вимагаючи повернути все спільно нажите майно. Після того, як вона повернула все, що потрібно було, чоловік деякий час не виходив на зв'язок, але вже у квітні 2018 року написав, що все одно розповсюдить це відео. Після того він і справді почав систематично розсилати сімейне порно сім'ї екс-дружини.



Коли ж правоохоронці почали розслідування цієї справи, то він повністю визнав свою вину і пішов на угоду з прокурором, що дозволило відбутися доволі незначним покаранням – всього півтора роки умовно замість більш, як трирічного ув'язнення.



Окрім цього він має ще також відшкодувати 20 тис. грн витрат на залучення експертів для аналізу домашнього відео.



Судячи з судових документів, жінка не подавала позову про виплату моральної компенсації.

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