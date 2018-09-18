Вночі п'яний волинянин побив патрульного

У Ковелі патрульні поліцейські виявили 46-річного п'яного місцевого мешканця, котрий порушував громадський порядок.На зауваження поліцейських припинити протиправні дії не реагував. Його доставили до лікарні для освідування, де він спричинив патрульному поліцейському тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 342 Кримінального кодексу України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Подія трапилися учора, 10 березня, після опівночі. Ковельчанин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у приймальному відділенні Центральної районної лікарні вдарив поліцейського в обличчя.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків). Санкція статті передбачає штраф до 3,4 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове слідство.