У мережу «злили» розмову Тимошенко та Коломойського

Юлії Тимошенко і олігарха, екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського.



Відповідний запис, датований лютим 2019 року, з'явився на сервісі Liveleak 7 березня, - пише видання



Судячи з інтонацій, Тимошенко та Коломойський – близькі друзі, мають спільні плани і навіть обмінюються такими фразами, як «обіймаю і цілую», що явно суперечить антиолігархічній риториці Юлії Володимирівни.



Тимошенко привітала Коломойського з днем народження, заявивши, що той може "бути кращим другом і надійним партнером у всіх найважливіших справах". Вона побажала олігарху, щоби йому "дали спокій", а також, щоби "все найгірше залишилося позаду у новому році".



У свою чергу, олігарх Коломойський відповів: «Ми ж поки мети не досягнемо – ми не заспокоїмося».



"Я дуже ціню те, що ти робиш. Дуже", - підсумувала пані Тимошенко розмову, висловивши надію, що вони скоро побачаться.



Як відомо, у мережі можна знайти безліч записів розмов олігарха. Охендовського колись записали в офісі "Укропу". Відео зустрічі Коломойського і Тимошенко теж було в ЗМІ, як і фото Луценка з Коломойським в Амстердамі. Також в YouTube можна знайти ряд розмов з депутатами Іванчуком з "Народного Фронту" і Найємом з БПП.



Сам Коломойський відкидає, що може записувати свої розмови, а потім їх публікувати з "виховною" метою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мережу злили таємну розмовуі олігарха, екс-власника ПриватбанкуВідповідний запис, датований лютим 2019 року, з'явився на сервісі Liveleak 7 березня, - пише видання Zik Судячи з інтонацій, Тимошенко та Коломойський – близькі друзі, мають спільні плани і навіть обмінюються такими фразами, як «обіймаю і цілую», що явно суперечить антиолігархічній риториці Юлії Володимирівни.Тимошенко привітала Коломойського з днем народження, заявивши, що той може "бути кращим другом і надійним партнером у всіх найважливіших справах". Вона побажала олігарху, щоби йому "дали спокій", а також, щоби "все найгірше залишилося позаду у новому році".У свою чергу, олігарх Коломойський відповів: «Ми ж поки мети не досягнемо – ми не заспокоїмося»."Я дуже ціню те, що ти робиш. Дуже", - підсумувала пані Тимошенко розмову, висловивши надію, що вони скоро побачаться.Як відомо, у мережі можна знайти безліч записів розмов олігарха. Охендовського колись записали в офісі "Укропу". Відео зустрічі Коломойського і Тимошенко теж було в ЗМІ, як і фото Луценка з Коломойським в Амстердамі. Також в YouTube можна знайти ряд розмов з депутатами Іванчуком з "Народного Фронту" і Найємом з БПП.Сам Коломойський відкидає, що може записувати свої розмови, а потім їх публікувати з "виховною" метою.

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