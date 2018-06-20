У мережу «злили» розмову Тимошенко та Коломойського
Сьогодні, 10:27
У Мережу злили таємну розмову Юлії Тимошенко і олігарха, екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського.
Відповідний запис, датований лютим 2019 року, з'явився на сервісі Liveleak 7 березня, - пише видання Zik.
Судячи з інтонацій, Тимошенко та Коломойський – близькі друзі, мають спільні плани і навіть обмінюються такими фразами, як «обіймаю і цілую», що явно суперечить антиолігархічній риториці Юлії Володимирівни.
Тимошенко привітала Коломойського з днем народження, заявивши, що той може "бути кращим другом і надійним партнером у всіх найважливіших справах". Вона побажала олігарху, щоби йому "дали спокій", а також, щоби "все найгірше залишилося позаду у новому році".
У свою чергу, олігарх Коломойський відповів: «Ми ж поки мети не досягнемо – ми не заспокоїмося».
"Я дуже ціню те, що ти робиш. Дуже", - підсумувала пані Тимошенко розмову, висловивши надію, що вони скоро побачаться.
Як відомо, у мережі можна знайти безліч записів розмов олігарха. Охендовського колись записали в офісі "Укропу". Відео зустрічі Коломойського і Тимошенко теж було в ЗМІ, як і фото Луценка з Коломойським в Амстердамі. Також в YouTube можна знайти ряд розмов з депутатами Іванчуком з "Народного Фронту" і Найємом з БПП.
Сам Коломойський відкидає, що може записувати свої розмови, а потім їх публікувати з "виховною" метою.
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Відповідний запис, датований лютим 2019 року, з'явився на сервісі Liveleak 7 березня, - пише видання Zik.
Судячи з інтонацій, Тимошенко та Коломойський – близькі друзі, мають спільні плани і навіть обмінюються такими фразами, як «обіймаю і цілую», що явно суперечить антиолігархічній риториці Юлії Володимирівни.
Тимошенко привітала Коломойського з днем народження, заявивши, що той може "бути кращим другом і надійним партнером у всіх найважливіших справах". Вона побажала олігарху, щоби йому "дали спокій", а також, щоби "все найгірше залишилося позаду у новому році".
У свою чергу, олігарх Коломойський відповів: «Ми ж поки мети не досягнемо – ми не заспокоїмося».
"Я дуже ціню те, що ти робиш. Дуже", - підсумувала пані Тимошенко розмову, висловивши надію, що вони скоро побачаться.
Як відомо, у мережі можна знайти безліч записів розмов олігарха. Охендовського колись записали в офісі "Укропу". Відео зустрічі Коломойського і Тимошенко теж було в ЗМІ, як і фото Луценка з Коломойським в Амстердамі. Також в YouTube можна знайти ряд розмов з депутатами Іванчуком з "Народного Фронту" і Найємом з БПП.
Сам Коломойський відкидає, що може записувати свої розмови, а потім їх публікувати з "виховною" метою.
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