З «бім-бому» в центрі Луцька зірвало фасад
Сьогодні, 10:42
Через буревій, який зараз вирує у Луцьку, зірвало частину фасаду з багатоповерхівки в центрі міста.
Про це у Facebook повідомив луцький депутат Павло Данильчук.
"Наслідки буревію у Луцьку", - коротко написав він.
Як з'ясувалося, цю будівлю на вулиці Лесі Українки, 67 лише 2 роки тому реконструювали. Так, "бім-бом" утеплили пінопластом.
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Нагадаємо, про реконструкцію “бім бому” в місті говорили неодноразово. Потреба реконструкції Бім-бома підтверджена вже навіть не естетикою, а небезпечними прецедентами. Із фасаду будівлі тоді почала сипатися облицювальна плитка.
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Про це у Facebook повідомив луцький депутат Павло Данильчук.
"Наслідки буревію у Луцьку", - коротко написав він.
Як з'ясувалося, цю будівлю на вулиці Лесі Українки, 67 лише 2 роки тому реконструювали. Так, "бім-бом" утеплили пінопластом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Центральний годинник Луцька утеплюють пінопластом
Нагадаємо, про реконструкцію “бім бому” в місті говорили неодноразово. Потреба реконструкції Бім-бома підтверджена вже навіть не естетикою, а небезпечними прецедентами. Із фасаду будівлі тоді почала сипатися облицювальна плитка.
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