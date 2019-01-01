З «бім-бому» в центрі Луцька зірвало фасад

Через буревій, який зараз вирує у Луцьку, зірвало частину фасаду з багатоповерхівки в центрі міста.Про це у Facebook повідомив луцький депутат Павло Данильчук."Наслідки буревію у Луцьку", - коротко написав він.Як з'ясувалося, цю будівлю на вулиці Лесі Українки, 67 лише 2 роки тому реконструювали. Так, "бім-бом" утеплили пінопластом.Нагадаємо, про реконструкцію “бім бому” в місті говорили неодноразово. Потреба реконструкції Бім-бома підтверджена вже навіть не естетикою, а небезпечними прецедентами. Із фасаду будівлі тоді почала сипатися облицювальна плитка.