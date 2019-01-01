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У двох селах на Волині горіли житлові будинки

У двох селах на Волині горіли житлові будинки
На Волині протягом доби рятувальники ліквідували 11 пожеж.

Так, 10 березня у селі Річиця Ратнівського району трапилася пожежа в дерев’яному будинку, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

А о 07:00 в селі Зелена Ковельського району горить цегляний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Також о 10:23 у місті Любомлі виникло загорання в цегляному житловому будинку. На місце події прибули працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 10:33 погасили загорання.

Ймовірна причина пожежі – потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал.

Крім того, незначні загорання виникли в Ковельському та Любомльському районах. Усі пожежі були ліквідовані підрозділами ДСНС.

Того ж дня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 4 пожежі в екосистемах. Зокрема в Ківерцівському, Луцькому, Любомльському районах та місті Ковелі.

У двох селах на Волині горіли житлові будинки
У двох селах на Волині горіли житлові будинки
У двох селах на Волині горіли житлові будинки

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Теги: пожежа
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