У двох селах на Волині горіли житлові будинки

На Волині протягом доби рятувальники ліквідували 11 пожеж.Так, 10 березня у селі Річиця Ратнівського району трапилася пожежа в дерев’яному будинку, - інформує ДСНС України у Волинській області.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.А о 07:00 в селі Зелена Ковельського району горить цегляний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.Також о 10:23 у місті Любомлі виникло загорання в цегляному житловому будинку. На місце події прибули працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 10:33 погасили загорання.Ймовірна причина пожежі – потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал.Крім того, незначні загорання виникли в Ковельському та Любомльському районах. Усі пожежі були ліквідовані підрозділами ДСНС.Того ж дня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 4 пожежі в екосистемах. Зокрема в Ківерцівському, Луцькому, Любомльському районах та місті Ковелі.