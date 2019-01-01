У двох селах на Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 11:04
На Волині протягом доби рятувальники ліквідували 11 пожеж.
Так, 10 березня у селі Річиця Ратнівського району трапилася пожежа в дерев’яному будинку, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
А о 07:00 в селі Зелена Ковельського району горить цегляний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Також о 10:23 у місті Любомлі виникло загорання в цегляному житловому будинку. На місце події прибули працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 10:33 погасили загорання.
Ймовірна причина пожежі – потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал.
Крім того, незначні загорання виникли в Ковельському та Любомльському районах. Усі пожежі були ліквідовані підрозділами ДСНС.
Того ж дня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 4 пожежі в екосистемах. Зокрема в Ківерцівському, Луцькому, Любомльському районах та місті Ковелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 10 березня у селі Річиця Ратнівського району трапилася пожежа в дерев’яному будинку, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
А о 07:00 в селі Зелена Ковельського району горить цегляний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Також о 10:23 у місті Любомлі виникло загорання в цегляному житловому будинку. На місце події прибули працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 10:33 погасили загорання.
Ймовірна причина пожежі – потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал.
Крім того, незначні загорання виникли в Ковельському та Любомльському районах. Усі пожежі були ліквідовані підрозділами ДСНС.
Того ж дня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 4 пожежі в екосистемах. Зокрема в Ківерцівському, Луцькому, Любомльському районах та місті Ковелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 11:18
Україну неочікувано накрила магнітна буря
Сьогодні, 11:08
У двох селах на Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 11:04
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:03
З «бім-бому» в центрі Луцька зірвало фасад
Сьогодні, 10:42