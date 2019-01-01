Україну неочікувано накрила магнітна буря
Сьогодні, 11:08
Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Прогнозується, що магнітні збудження будуть тривати до 8 години вечора", - повідомили астрономи.
Вони додали, що завтра, 12 березня, та післязавтра, 13 березня, також прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Прогнозується, що магнітні збудження будуть тривати до 8 години вечора", - повідомили астрономи.
Вони додали, що завтра, 12 березня, та післязавтра, 13 березня, також прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.
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