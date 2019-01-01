вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україну неочікувано накрила магнітна буря

Україну неочікувано накрила магнітна буря
Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

"Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Прогнозується, що магнітні збудження будуть тривати до 8 години вечора", - повідомили астрономи.

Вони додали, що завтра, 12 березня, та післязавтра, 13 березня, також прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: магнітні бурі, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подія пов'язана з професійною діяльністю, – Савченко про підпал автівок волинських адвокатів
Сьогодні, 11:23
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 11:18
Україну неочікувано накрила магнітна буря
Сьогодні, 11:08
У двох селах на Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 11:04
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:03
Схожі новини
Українців попередили про нову магнітну бурю Українців попередили про нову магнітну бурю
13 лютий, 18:31
Завтра Україну накриє магнітна буря Завтра Україну накриє магнітна буря
07 лютий, 18:43
Україну накрила магнітна буря Україну накрила магнітна буря
31 січень, 13:33
Українська книжка – серед найкрасивіших у світі Українська книжка – серед найкрасивіших у світі
09 березень, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
Розповіли про стан жінки, яка потрапила у жахливу аварію разом з Юрієм Яцюком
Сьогодні, 11:28
 0
Подія пов'язана з професійною діяльністю, – Савченко про підпал автівок волинських адвокатів
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 11:18
 0
Україну неочікувано накрила магнітна буря
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8