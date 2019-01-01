Україну неочікувано накрила магнітна буря





Про це повідомляє



"Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Прогнозується, що магнітні збудження будуть тривати до 8 години вечора", - повідомили астрономи.



Вони додали, що завтра, 12 березня, та післязавтра, 13 березня, також прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця."Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Прогнозується, що магнітні збудження будуть тривати до 8 години вечора", - повідомили астрономи.Вони додали, що завтра, 12 березня, та післязавтра, 13 березня, також прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію