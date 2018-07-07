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На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО

На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
На автодорозі Ковель-Ягодин поблизу села Вишнів горів автомобіль Mercedes-Benz.

Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише Кордон.

Інцидент трапився 10 березня близько 13.35 год. Вогонь знищив салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.

На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО

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Теги: авто, траса, Ягодин, пожежа
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