На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО





Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише



Інцидент трапився 10 березня близько 13.35 год. Вогонь знищив салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Ковель-Ягодин поблизу села Вишнів горів автомобіль Mercedes-Benz.Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише Кордон Інцидент трапився 10 березня близько 13.35 год. Вогонь знищив салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.

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