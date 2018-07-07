На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 11:18
На автодорозі Ковель-Ягодин поблизу села Вишнів горів автомобіль Mercedes-Benz.
Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише Кордон.
Інцидент трапився 10 березня близько 13.35 год. Вогонь знищив салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.
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Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише Кордон.
Інцидент трапився 10 березня близько 13.35 год. Вогонь знищив салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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