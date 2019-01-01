Подія пов'язана з професійною діяльністю, – Савченко про підпал автівок волинських адвокатів





Голова Волинської ОДА Олександр Савченко опублікував свою реакцію на цю подію у Facebook.



"В області триває серія підпалів. Сьогодні вночі знову скоєно підпал, зокрема спалили автомобілі адвокатки Яни Чуріної та її чоловіка Ігоря Кінаха. Без сумніву, ця надзвичайна подія пов`язана з професійною діяльністю потерпілих.



Вимагаю від поліції активізувати роботу щодо встановлення винних та їх затримання. Пересвідчився, що поліція вміє розслідувати подібні справи, так як підозрюваних у підпалі майна у Підгацях вже затримано.



Необхідна чітка координація дій правоохоронців для розслідування цього злочину, тому це питання триматиму на особистому контролі", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ніч на на 11 березня спалили автомобілі адвокатки Яни Чуріної та її чоловіка Ігоря Кінаха Голова Волинської ОДАопублікував свою реакцію на цю подію у Facebook."В області триває серія підпалів. Сьогодні вночі знову скоєно підпал, зокрема спалили автомобілі адвокатки Яни Чуріної та її чоловіка Ігоря Кінаха. Без сумніву, ця надзвичайна подія пов`язана з професійною діяльністю потерпілих.Вимагаю від поліції активізувати роботу щодо встановлення винних та їх затримання. Пересвідчився, що поліція вміє розслідувати подібні справи, так як підозрюваних у підпалі майна у Підгацях вже затримано.Необхідна чітка координація дій правоохоронців для розслідування цього злочину, тому це питання триматиму на особистому контролі", - йдеться у повідомленні.

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