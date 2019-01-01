вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про стан жінки, яка потрапила у жахливу аварію разом з Юрієм Яцюком

Розповіли про стан жінки, яка потрапила у жахливу аварію разом з Юрієм Яцюком
Жінка, яка постраждала під час жахливої ДТП, у якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк, наразі перебуває в палаті інтенсивної терапії.

Заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов повідомив, що наразі жінка перебуває в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології, де отримує інтенсивне лікування. Вона отримала політравму, її стан важкий, - пишуть
Волинські новини.

ЧИТИТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку прощалися із відомим журналістом Юрієм Яцюком. Спогади із натовпу. ФОТО

Нагадаємо, у ДТП у Струмівці поблизу Луцька 8 березня загинув заслужений журналіст України Юрій Яцюк. Також під час аварії постраждала Галина Стрільчук, яка переходила дорогу разом з ним.

Дружина загиблого журналіста Ольга розповіла, що той повертався з похорону колеги Романа Флішаровського. Після того мав плани ще відвідати могилу батька.

Як інформує ГУНП, за цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Яцюк, журналіст, аварія, поліція, жінка, Галина Стрільчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
Сьогодні, 11:45
Розповіли про стан жінки, яка потрапила у жахливу аварію разом з Юрієм Яцюком
Сьогодні, 11:28
Подія пов'язана з професійною діяльністю, – Савченко про підпал автівок волинських адвокатів
Сьогодні, 11:23
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 11:18
Україну неочікувано накрила магнітна буря
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
За фактом загибелі журналіста Юрія Яцюка поліція відкрила кримінальне провадження За фактом загибелі журналіста Юрія Яцюка поліція відкрила кримінальне провадження
09 березень, 11:07
Повідомили, де і коли можна буде попрощатись із Юрієм Яцюком Повідомили, де і коли можна буде попрощатись із Юрієм Яцюком
09 березень, 11:47
Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком
08 березень, 22:14
П’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію. ФОТО П’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію. ФОТО
10 березень, 05:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
Розповіли про стан жінки, яка потрапила у жахливу аварію разом з Юрієм Яцюком
Сьогодні, 11:28
 0
Подія пов'язана з професійною діяльністю, – Савченко про підпал автівок волинських адвокатів
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 11:18
 0
Україну неочікувано накрила магнітна буря
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8