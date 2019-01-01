Розповіли про стан жінки, яка потрапила у жахливу аварію разом з Юрієм Яцюком
Сьогодні, 11:28
Жінка, яка постраждала під час жахливої ДТП, у якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк, наразі перебуває в палаті інтенсивної терапії.
Заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов повідомив, що наразі жінка перебуває в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології, де отримує інтенсивне лікування. Вона отримала політравму, її стан важкий, - пишуть
Волинські новини.
ЧИТИТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку прощалися із відомим журналістом Юрієм Яцюком. Спогади із натовпу. ФОТО
Нагадаємо, у ДТП у Струмівці поблизу Луцька 8 березня загинув заслужений журналіст України Юрій Яцюк. Також під час аварії постраждала Галина Стрільчук, яка переходила дорогу разом з ним.
Дружина загиблого журналіста Ольга розповіла, що той повертався з похорону колеги Романа Флішаровського. Після того мав плани ще відвідати могилу батька.
Як інформує ГУНП, за цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування
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Заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов повідомив, що наразі жінка перебуває в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології, де отримує інтенсивне лікування. Вона отримала політравму, її стан важкий, - пишуть
Волинські новини.
ЧИТИТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку прощалися із відомим журналістом Юрієм Яцюком. Спогади із натовпу. ФОТО
Нагадаємо, у ДТП у Струмівці поблизу Луцька 8 березня загинув заслужений журналіст України Юрій Яцюк. Також під час аварії постраждала Галина Стрільчук, яка переходила дорогу разом з ним.
Дружина загиблого журналіста Ольга розповіла, що той повертався з похорону колеги Романа Флішаровського. Після того мав плани ще відвідати могилу батька.
Як інформує ГУНП, за цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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