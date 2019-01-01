На волинському ток-шоу вирішували, як подолати корупцію. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
Питання подолання корупції в Україні обговорювали учасники ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» 7 березня.
Гостями студії стали представник кандидата в президенти Руслана Кошулинського Анатолій Вітів, керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця, експерт, політолог, голова Центру політичного аналізу та консалтингу Михайло Наход. Інші запрошені представники кандидатів відмовилися брати участь у розмові, - пише Конкурент.
Юрій Моклиця зауважив, що один із малих місцевих прикладів створення системи, яка зупиняє корупцію – це встановлення на території Центрального басейну турнікетів.
«Їх встановили і мені розказували: ходили безкоштовно, а тепер мусять платити. І мені дякували за це, хоча змушені були платити. Вважаю, що з корупцією потрібно боротися на рівні механізмів, принципів. Найкраща антикорупційна реформа (хоча погоджуюся, що корупції багато), це реформа децентралізації, коли в обхід обласним та районним адміністраціям громади отримують прямі міжбюджетні відносини із уряду без корупційних схем», – зазначив Юрій Моклиця.
Його опонент, Анатолій Вітів зауважив, що з результати боротьби з корупції малі.
«Офіційно за даними Казнайчества всі наші служби, спецслужби, антикорупцій, за рік принесли до бюджету 5 тисяч доларів. При зарплаті кожного з них – 10 і більше. Це офіційно», - зауважив Вітів.
Серед методів боротьби з корупцією Вітів зазначив: прийом високопосадовців на роботу через детектор брехні. Окрім цього потрібно проводити конкурсний відбір на роботу.
«Поки на собі не відчуєш, що на верху не беруть – нічого не поміняєш. Риба гниє з голови», – додав Вітів.
Політолог Михайло Наход додав, що ухвалюючи правильні законі в економічній та правоохоронній сферах та знижувати податки, давати людям більше заробітку, то поле для корупції поступово зникає.
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Гостями студії стали представник кандидата в президенти Руслана Кошулинського Анатолій Вітів, керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця, експерт, політолог, голова Центру політичного аналізу та консалтингу Михайло Наход. Інші запрошені представники кандидатів відмовилися брати участь у розмові, - пише Конкурент.
Юрій Моклиця зауважив, що один із малих місцевих прикладів створення системи, яка зупиняє корупцію – це встановлення на території Центрального басейну турнікетів.
«Їх встановили і мені розказували: ходили безкоштовно, а тепер мусять платити. І мені дякували за це, хоча змушені були платити. Вважаю, що з корупцією потрібно боротися на рівні механізмів, принципів. Найкраща антикорупційна реформа (хоча погоджуюся, що корупції багато), це реформа децентралізації, коли в обхід обласним та районним адміністраціям громади отримують прямі міжбюджетні відносини із уряду без корупційних схем», – зазначив Юрій Моклиця.
Його опонент, Анатолій Вітів зауважив, що з результати боротьби з корупції малі.
«Офіційно за даними Казнайчества всі наші служби, спецслужби, антикорупцій, за рік принесли до бюджету 5 тисяч доларів. При зарплаті кожного з них – 10 і більше. Це офіційно», - зауважив Вітів.
Серед методів боротьби з корупцією Вітів зазначив: прийом високопосадовців на роботу через детектор брехні. Окрім цього потрібно проводити конкурсний відбір на роботу.
«Поки на собі не відчуєш, що на верху не беруть – нічого не поміняєш. Риба гниє з голови», – додав Вітів.
Політолог Михайло Наход додав, що ухвалюючи правильні законі в економічній та правоохоронній сферах та знижувати податки, давати людям більше заробітку, то поле для корупції поступово зникає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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