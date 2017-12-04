У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО





Негода погосподарювала у дворах рожищан, поперекидавши предмети побуту. Подекуди з покрівель позривало листки шиферу, - пише



Постраждали й дерева у рожищенському парку. Фотокореспондент видання зафіксував наслідки негоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останніми днями погода у Рожищі погіршилася. Поряд з дощем – сильні пориви вітру.Негода погосподарювала у дворах рожищан, поперекидавши предмети побуту. Подекуди з покрівель позривало листки шиферу, - пише Район.Рожище. Постраждали й дерева у рожищенському парку. Фотокореспондент видання зафіксував наслідки негоди.

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