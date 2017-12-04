У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
Сьогодні, 11:45
Останніми днями погода у Рожищі погіршилася. Поряд з дощем – сильні пориви вітру.
Негода погосподарювала у дворах рожищан, поперекидавши предмети побуту. Подекуди з покрівель позривало листки шиферу, - пише Район.Рожище.
Постраждали й дерева у рожищенському парку. Фотокореспондент видання зафіксував наслідки негоди.
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Негода погосподарювала у дворах рожищан, поперекидавши предмети побуту. Подекуди з покрівель позривало листки шиферу, - пише Район.Рожище.
Постраждали й дерева у рожищенському парку. Фотокореспондент видання зафіксував наслідки негоди.
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