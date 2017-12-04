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У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО

У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
Останніми днями погода у Рожищі погіршилася. Поряд з дощем – сильні пориви вітру.

Негода погосподарювала у дворах рожищан, поперекидавши предмети побуту. Подекуди з покрівель позривало листки шиферу, - пише Район.Рожище.

Постраждали й дерева у рожищенському парку. Фотокореспондент видання зафіксував наслідки негоди.

У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО
У Рожищі в парку вітер понищив дерева.ФОТО

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Теги: негода, Рожище
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